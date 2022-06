Die Hitze in der Stadt – auch in Leoben – ist im Sommer erbarmungslos: Das hat schon die Austropop-Legende Rainhard Fendrich gewusst, der 1982 in seinem Hit "Open ohne" den dringenden Wunsch nach Abkühlung besang. Die Zahl der Tage, an denen das Thermometer nicht unter 30 Grad sinkt, hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Die Menschen sehnen sich nach Abkühlung und suchen den Schatten. Natürliche Schattenspender wie Bäume, wird man am Leobener Hauptplatz auch in Zukunft nicht finden. Aber begrünte Sitzelemente sind einmal ein Anfang. Wasserfontänen und Sprühnebelbalken wären ein weiterer willkommener Schritt. Die geplante Sanierung der Pflasterung bietet den Stadtverantwortlichen die Möglichkeit, kühlende Elemente in der Innenstadt zu schaffen. Dann ist das "Wohnzimmer der Stadt" auch an heißen Tag lebenswert, die Menschen würden es danken.

