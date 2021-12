Eine Investition von 16 Mio. Euro in ein neues Schulzentrum, das ist angesichts der schwierigen Finanzlage vieler Gemeinden eigentlich eine Jubelmeldung. Weil aber diese Nachricht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, ohne dass vorher Lehrer, Schüler, Eltern und auch nicht Kommunalpolitiker informiert wurden, sorgt für Aufregung, vor allem bei der Rathausopposition. Diese reibt sich vor allem an der geplanten Schließung der Volksschule Göß.

Reißleine ziehen

Bürgermeister Kurt Wallner argumentiert die Entscheidung, die beiden Schulen an einem Standort zu konzentrieren, mit glaubhaftem Zahlenmaterial. Sinkende Schülerzahlen, hohe Sanierungskosten für die Schulgebäude und stetig steigende Ausgaben für die Kinderbetreuung erfordern das Ziehen der Reißleine, sonst riskiere die Stadt Leoben eine finanzielle Bruchlandung. Für das Areal der Gösser Schule gibt es interessante Pläne eines Generationenzentrums. Konkrete Informationen darüber sollten allerdings möglichst bald erfolgen.