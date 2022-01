LEOBEN. Das neue Jahr ist noch nicht einmal zwei Wochen alt und doch hat sich bereits einiges getan: Mit Erich Schaflinger hat der Spitalsverbund LKH Hochsteiermark einen neuen ärztlichen Direktor, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die drei Spitäler als Schwerpunktkrankenhäuser zu positionieren und gegenüber Graz besser abzugrenzen. Stärken nutzen und Potenziale voll ausschöpfen könnte wohl auch die Devise der neu bestellten Geschäftsführerin der Erlebnisregion Erzberg Leoben lauten.

Mit Claudia Flatscher steht seit kurzem eine Frau an der Spitze des neuen Tourismusverbandes, die in unserer Region keine Unbekannte ist. Flatscher hat die Marke "Hochsteiermark" maßgeblich mitentwickelt und geprägt – mag man zu diesem Namen auch stehen wie man möchte. Von heute auf morgen wird sich nun weder im Spitalsverbund, noch in touristischer Hinsicht alles ändern. Es schadet jedoch sicher nicht, unsere Stärken als Region weiter auszubauen und zu erkennen, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen.

