Das Trofaiacher "Frauentanzen" feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren findet über das gemeinderätliche Frauenreferat in Trofaiach regelmäßig das Frauentanzen statt.

TROFAIACH. Dass Tanzen die beste Therapie ist und agil und jung hält, beweisen die Tänzerinnen in Trofaiach: Seit mittlerweile zehn Jahren ist dort das Frauentanzen ein Fixpunkt im Programmkalender. Obwohl das Tanzen vorrangig ist, kommen auch der Spaß und die Unterhaltung nicht zu kurz. Denn gerade der Kontakt untereinander ist das, was die Tänzerinnen besonders zu schätzen wissen. So werden auch Ausflüge in die nähere Umgebung gerne angenommen.

Termin

Aufgrund der coronabedingten Maßnahmen ist das monatliche Tanzen aktuell nicht möglich – ansonsten findet das Frauentanzen jeden dritten Donnerstag des Monats um 16 Uhr im Gasthaus Ruckenstuhl statt. Nähere Informationen gibt es bei Erna Pessentheiner unter der Telefonnummer 0699/13000530.