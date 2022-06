Am Freitagabend fand im Live Congress Leoben der Ball der Montanuniversität statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, darunter Studierende sowie Universitätsbedienstete aber auch viele andere Tanzbegeisterte erlebten eine unvergessliche Ballnacht.

LEOBEN. Die Montanuniversität Leoben lud am Freitag, 24. Juni 2022, zu einer unvergesslichen Ballnacht. Den stilvollen Rahmen bildete dabei in diesem Jahr erstmalig der Live Congress. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Herzkraft-Band und das Endrina Rosales Latin Quartet. Die Polonaise und die Quadrille zur Mitternacht liegen wie auch in den vergangenen Jahren in den bewährten Händen der Tanzschule Glauninger.

Den Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Angehörigen, der Universität nahestehenden Unternehmen und allen anderen tanzbegeisterten Besucherinnen und Besuchern wurde ein gelungener Abend mit schwungvoller Tanzmusik und kulinarischen Köstlichkeiten geboten.

Das könnte dich auch interessieren:

Montanuniversität Leoben richtet sich neu aus