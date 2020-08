KALWANG, TRABOCH. Vor zwei Jahren haben sich Edith Kaiser-Pöllinger und Josef Pöllinger bei Freunden kennengelernt. Nun feierten die Chefsekräterin des LKH Leoben und der Kalwanger Gemeindeamtsleiter ihre Hochzeit in Kalwang. Im gemeinsamen Wohnort Traboch folgten eine kleine Zeremonie und die Feierlichkeiten am Teich der Gartenanlage des Restaurants Petutschnig. Die Hochzeitsreise wird das frischvermählte Paar, zu dessen gemeinsamen Hobbys Motorradfahren und Mountainbiken zählen, in die Südsteiermark führen.

