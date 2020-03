Im Foyer des Neuen Rathauses wurde die Ausstellung von Christoph Mock mit dem Titel „Analog Digital Experimental“ eröffnet.

LEOBEN. Der Künstler Christoph Mock, der in Linz experimentelle Gestaltung und Kulturwissenschaft studiert hat, stellt erstmals in seiner Geburtsstadt Leoben aus.

Aus Strukturen die in der Natur vorkommen lässt er abstrakte, digitale Werke entstehen. Mit speziellen, experimentellen Bildbearbeitungsverfahren verfremdet er die ursprünglichen Bilddateien und setzt sie zu neuen Collagen zusammen. Auch von ihm selbst angefertigte Tuschezeichnungen finden sich als Grundlage.

Kreativität und Fantasie

Josef Mock, der Vater des Künstlers, sprach in seiner Laudatio vom extrem hohen Maß an Fantasie seines Sohnes und dass die individuelle Bedeutung jeden Bildes erst durch die Integration des Betrachters entsteht. Das Bild ist erst fertig, wenn es der Betrachter ansieht und seine eigenen Schlüsse zieht.

Seine künstlerische Ader lebt Christoph Mock auch als Sänger und Schlagzeuger in verschiedenen Punk- und Hip Hop-Bands aus. Sein Brotberuf hat jedoch nichts mit Kunst zu tun – er ist Rettungssanitäter im größten Linzer Krankenhaus.

Wer die Eröffnung versäumt hat, kann sich noch bis 03. April 2020 im Foyer des Neuen Rathauses von der enormen Kreativität Christoph Mocks überzeugen.