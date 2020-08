Im Rahmen der eisenerZ*ART boten Bodo Hell und Hirsch Fisch einen außergewöhnlichen Kulturabend.

EISENERZ. Unter der künstlerischen Leitung von Gerhild Illmaier fand eine bemerkenswerte musikalische Live-Performance in Eisenerz statt. Wetterbedingt musste man in die historischen Räumlichkeiten des Postmuseum ausweichen, was sich als Glücksgriff entpuppte. Sie bildeten einen hervorragenden Rahmen für die unkonventionelle Performance von Bodo Hell und Hirsch Fisch.

Virtuoser Wortakrobat in Höchstform

Bodo Hell, ursprünglich aus Salzburg stammend und auf einer Alm am Dachstein und in Wien lebend ist nicht nur als Schriftsteller und Essayist zur bildenden Kunst bekannt, sondern auch von Radio, Film, Theater, Ausstellungen und Text-Musik-Performances. Er zeigte sich als unterhaltsamen Wortakrobaten, der durch ortskundige Kommentare seinen Steiermarkbezug ausspielte. Hell ließ die Habsburger-Geschichte des AEIOU von Rudolf dem Stifter aufleben, unternahm Ausflüge in den Wald und brachte erstaunliche Tatsachen über Tanne, Latsche und Eiche ans Tageslicht. In seinen Texten blieben auch aktuelle Themen wie Corona nicht ausgespart. Er warf die Frage auf, ob denn die Heilige Corona, die Märtyrerin des 2. Jahrhunderts, das aktuelle Dilemma verursacht hat. Nicht nur Sammler unnützen Wissens kamen voll auf ihre Kosten.

Leichthändige Melodien mit Tiefgang.

Die Themen von Bodo Hell wurden von Hirsch Fisch aufgenommen und musikalisch verarbeitet. Hirsch Fisch, das sind Norbert Trummer, bildender Künstler und Musiker und der Musiker Klaus Tschabitzer alias „Johnny Schwimmer“. Die beiden in Wien lebenden Künstler mit steirischen Wurzeln verstehen es, Sommergefühle zu wecken. Melodien und Worte perlen ins Ohr und verleiten zum Mitwippen. Leichthändige Banjo- und Ukuleleklänge entführen in die Südsee und mit der Dobro-Gitarre und Elementen des amerikanischen Blues fühlt man sich in die amerikanischen Südstaaten versetzt. Ihre Musik lässt ans Wienerlied anklingen - jedoch mit unverwechselbarem steirischem Dialekt und ein melancholischer Touch schwingt mit. Norbert Trummer bemerkte nach dem Konzert: „In der Steiermark ist es einfacher zu spielen, da die Leute verstehen was wir singen“.

Die drei Künstler gaben zum Abschluss eine gemeinsame Wetterlitanei für den laufenden Almsommer. Bodo Hell zog sich wieder auf seine Alm zurück und als Draufgabe gaben Hirsch Fisch ein paar Stücke aus ihrer aktuellen CD „In da Nocht“ zum Besten. Resümee des Abends: Ein stimmiges rundes Kulturereignis, das ein zufriedenes Publikum zurückließ.

