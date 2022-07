Am 7. Juli startet auf ProSieben die neue Sendung "Das große Promi-Büßen" mit Moderatorin Olivia Jones. Die Dreharbeiten für die Reality-Show fanden im vergangenen Jahr am steirischen Erzberg statt.

EISENERZ. TV-Sendungen wie das "Dschungelcamp" entführen Protagonistinnen und Protagonisten sowie Zuseherinnen und Zuseher regelmäßig an exotische Plätze am anderen Ende der Welt. Nicht so die neue Sendung"Das große Promi-Büßen", die am Donnerstag, 7. Juli, auf ProSieben startet, denn für elf Reality-Stars ging es im vergangenen Jahr im Zuge der Dreharbeiten in die Steiermark, genauer gesagt nach Eisenerz.

"Wie bei allen Produktionen gab es zuerst ein Location-Scouting und am Erzberg hat einfach alles perfekt gepasst – die Optik und die Infrastruktur", erklärt Petra Dandl, PR-Managerin der Seven.One Entertainment Group die Entscheidung für den außergewöhnlichen Drehort. Mit der VA Erzberg und Abenteuer Erzberg wurden zudem engagierte Partner gefunden, die einen reibungslosen Ablauf vor Ort ermöglichten. "Die Zusammenarbeit hat perfekt geklappt", so die deutsche PR-Managerin.

Promis bekommen Gelegenheit, Reue zu zeigen

Doch worum geht es in der neuen Sendung eigentlich? In "Das große Promi-Büßen" haben elf Reality-Stars, die für ihre turbulente TV-Vergangenheit und den ein oder anderen öffentlichen Fehltritt bekannt sind, die Gelegenheit, Reue zu zeigen und für ihre "Sünden" gerade zu stehen. Dazu begeben sich Promis wie Elena Miras, Helena Fürst und Daniel Köllerer gemeinsam in ein Camp am steirischen Erzberg, wo sie auf jeglichen Luxus verzichten und Folge um Folge Herausforderungen meistern müssen. Mit seinem rauen Erscheinungsbild und der schroffen Oberfläche bildet der Erzberg dafür die perfekte Kulisse.

Elena Miras, Simex, Calvin Kleinen stellen sich am steirischen Erzberg herausfordernden Challenges und haben die Gelegenheit, Reue zu zeigen.

Foto: ProSieben / Nikola Milatovic

Moderiert wird die Sendung von einer der größten Travestiekünstler Deutschlands Olivia Jones. "Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten", so die Drag Queen. In der sogenannten "Runde der Schande" konfrontiert sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen. Wie reagieren sie auf die offene Kritik? Wer zeigt ehrliche Reue und bei wem kochen die Emotionen hoch? Und wer nutzt die Chance, eine Seite von sich zu präsentieren, der der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Elena Miras, Daniele Negroni, Carina Spack, Calvin Kleinen, Matthias Mangiapane, Ennesto Monté, Gisele Oppermann, Helena Fürst, Daniel Köllerer, Tessa Hövel, und YouTuber Simex

Zur Sendung: „Das große Promi-Büßen” ist ab Donnerstag, 7. Juli 2022, um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen und läuft danach wöchentlich zur selben Sendezeit.

Weitere Informationen zur Reality-Show sowie einen Trailer findest du auf der ProSieben-Website!

