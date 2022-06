Der Blasmusikbezirksverband Leoben veranstaltete nach zwei erfolglosen Anläufen kürzlich wieder einen Stabführerkurs. Acht Teilnehmende aus sieben Vereinen lernten in einer Mischung aus Theorie und Praxis alles über "Musik in Bewegung".

KRAUBATH. Die richtige und professionelle Handhabung mit dem Tambourstab, die Kommandos und deren Ausführungen, die Abläufe der verschiedenen Marschmusikwertungsprogrammen aber auch das richtige Verhalten auf öffentlichen Straßen – das alles und mehr lernten die Musikerinnen und Musiker im Zuge des Stabführerkurses, der von Ende April bis Mitte Juni vom Blasmusikbezirksverband Leoben veranstaltet wurde.

Kursleiter war BezirksstabführerMario Krasser, der sich über acht motivierte junge Teilnehmende – sechs Männer und zwei Frauen – aus sieben Vereinen freute. In sechs Modulen lernten die Musikerinnen und Musiker in einer Mischung aus Theorie und Praxis alles über die "Musik in Bewegung". Genutzt wurden die Räumlichkeiten des Musikvereins Kraubath mit Bezirkskapellmeister Vinzenz Keimel.

Bezirkskapellmeister Vinzenz Keimel (2.v.l.) und die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stabführerkurses.

Perfekte Leistung bewiesen

Bei einem Abschluss-Marschtraining mit der Musikkapelle galt es am Freitag, 17. Juni, das Gelernte auch praktisch unter Beweis zu stellen. Eine perfekte Leistung in der bereits anspruchsvollen Stufe B bewiesen:

Sarah Kolland von der Lobminger Ortsmusik

von der Lobminger Ortsmusik Christina Hubmann vom Musikverein St. Stefan/Kaisersberg

vom Musikverein St. Stefan/Kaisersberg Gernot Vallant und Stefan Todtner von der Marktmusikkapelle St. Michael

und von der Marktmusikkapelle St. Michael Timo Landl vom Musikverein Wald am Schoberpaß

vom Musikverein Wald am Schoberpaß Mario Mühlstein von der Werkskapelle Niklasdorf

von der Werkskapelle Niklasdorf John Fahrner vom Musikverein Traboch und

vom Musikverein Traboch und Stefan Stromberger vom Musikverein Bergkapelle Eisenerz.

Sie können ihre Vereine künftig tatkräftig mit "Musik in Bewegung" unterstützen. Bezirksstabführer Mario Krasser bedankte sich bei den jungen motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern und freut sich, sie als Stabführerkolleginnen und -kollegen im Blasmusikbezirk Leoben aktiv begrüßen zu dürfen.

