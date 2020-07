Ulla Gallé öffnet wieder ihr Atelier

LEOBEN. Zweimal musste Ulla Galle ihre geplanten Tage der offenen Tür in ihrem Atelier verschieben, aber jetzt ist es endlich soweit: Am Samstag, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli – jeweils von 13 bis 18 Uhr präsentiert sie in ihrem Räumlichkeiten in der Kärntner Straße 124 (gegenüber C&C-Wok) neue Bilder. Mitwirkende dieser Ausstellung sind Andrea Banovsek (Deko) und der gebürtige Texaner Kelly Miller, ein Bildhauer, der jetzt in Leoben lebt.

Autoditakte Entwicklung

"Malen ist meine Leidenschaft. Seit meiner frühesten Kindheit war kein Buntstift vor mir sicher. Meine Bilder basieren auf gesehene oder erlebte Situationen. Natürlich spielt auch meine Phantasie eine wichtige Rolle. Acryl auf Leinwand ist meine Leidenschaft. Farben wie Erdtöne, Gelb, Orange, Rot gehören zu meinen Favoriten. Realismus, Abstraktionen, Aquarelle sowie Skizzenzeichnen bringen mir die gewünschte Abwechslung. Mit Grobsand und Schlagmetall Gold und beschichtetes Papier möchte ich 3D-Effekte erzielen", berichtet Galle.

Covid-19-Sicherheitsregeln

Angesichts der Sicherheitsmaßnahmen aufgrund von Covid-19 gibt es für Besucher eine "Einbahnregelung": Das Atelier wird über den Hof betreten, der Ausgang erfolgt über das Stiegenhaus. Die Besucher werden gebeten, Masken mitzubringen, falls bei großem Interesse der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann.