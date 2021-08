LEOBEN. Vor etwas mehr als vier Jahren haben sich Ursula Valenta und René Pacal über gemeinsame Bekannte kennengelernt. Den Freunden war schon vorher klar, dass Ursula und René ein tolles Paar abgeben würden, weshalb sie einen Verkupplungsversuch starteten. Dieser stellte sich als überaus erfolgreich heraus und so schlossen die Bürokauffrau und der Straßenerhaltungsfachmann am 10. Juli in Leoben den Bund der Ehe. Bei der anschließenden Feier stand bereits die erste eheliche Probe an: Mit einer rostigen Säge musste der „Lebensbaum" geschnitten werden – doch gemeinsam bewältigte das Paar auch diese Herausforderung. Für die richtige Stimmung sorgte der Polizeimusikverein Leoben. Die Hochzeitsreise verbringen die beiden frisch Getrauten am schönen Mondsee in Oberösterreich.

Ihr Hochzeitsbild in der Zeitung

Lassen Sie die WOCHE-Leser an Ihrem Glück teilhaben: Wenn auch Sie die Leserinnen und Leser der WOCHE Leoben an Ihrem Eheglück teilhaben lassen wollen, dann schicken Sie uns bitte ein Foto von Ihrer Hochzeit (wichtig ist die Nennung des Fotografen) und verraten Sie uns einige Dinge über sich, Ihren Partner und Ihre gemeinsamen Hobbys und vielleicht auch, wo Sie sich kennengelernt haben. Darüber hinaus interessiert uns ob eine Hochzeitsreise geplant ist und wenn ja, wohin die Flitterwochen gehen.

Mailen Sie uns ein Foto von Ihrer Hochzeit mit Ihren Daten an redaktion.leoben@woche.at oder schicken Sie alles per Post an folgende Anschrift: WOCHE Leoben, Homanngasse 7, 8700 Leoben.

Hier finden Sie weitere Beiträge zum Thema "Brautpaar der WOCHE Leoben".