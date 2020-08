Wenn Träume wahr werden: Gipfelsieg mit 95 Jahren

Mit dem Besuch der Mugel konnte Hertha Pachner mit 95 Jahren ein Herzenswunsch erfüllt werden.

NIKLASDORF. 70 Jahre lang konnte Hertha Pachner „ihren“ Berg, die Mugel, nur aus der Ferne von ihrem Wohnort Kapfenberg aus betrachten. Sah man Schnee auf ihm, war der Winter nah, verschwand der Schnee dort oben, war es mit dem Winter auch vorbei. Der Wunsch, einmal am Gipfel zu stehen, ist also schon einige Jahrzehnte alt. Seitdem Hertha Pachner vergangenen Winter nach Niklasdorf in das Seniorenzentrum gezogen ist, sieht sie "ihren" Berg direkt vor ihrem Fenster. Täglich konnte sie ihn betrachten, konnte beobachten, wie er sich im Frühjahr grün färbte und wie ihn der Morgen und der Abend in verschiedene Lichter tauchte. Außerdem erfuhr sie, dass der Berg weiblich ist, also „die Mugel“ heißt.

Auf ein Wiedersehen

Kürzlich war es so weit und für Hertha Pachner sollte sich ein Wunsch erfüllen: Erstmals bot sich die Gelegenheit, das Mugelschutzhaus zu besuchen und vom Gipfelkreuz aus die Steiermark zu bewundern. Nachdem die Wirtsleute eine schmackhafte Jause serviert hatten und verschiedene Geschichten erzählt wurden, ging es wieder ins Tal. Zum Abschied ließ die vom Ausblick begeisterte alte Dame ein „bis zum nächsten Mal“ vernehmen. Oberhalb des Senders bot sich noch ein faszinierendes Bild, als die Sonne im Westen in den Abendhimmel sank. Dieser unvergessliche Tag, der für Hertha Pachner ein großes Geschenk war, wurde durch die Unterstützung von Martin Kargl, dem Obmann der Agrargemeinschaft möglich. Er hat der Familie den Schrankenschlüssel ausgeliehen und es damit möglich gemacht, dass Hertha Pachner mit 95 Jahren ihren Gipfelsieg feiern konnte.