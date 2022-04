Bei der akademische Feier der Montanuniversität Leoben am vergangenen Freitag stand das Thema Rohstoffversorgung und der damit verbundene Klimawandel im Zentrum.

LEOBEN. Im Rahmen der Akademischen Feier vergangenen Freitag, die ganz im Zeichen der Rohstoffversorgung stand, graduierte die Montanuniversität Leoben 55 Diplomingenieure und promovierte fünf Doktoren. Michael Tost wurde als Universitätsprofessor für „Nachhaltige Bergbautechnik“ vorgestellt und Hubert Biedermann, langjähriger Ordinarius für Wirtschafts- und Betriebswissenschaften, wurde emeritiert.

Emeritus Hubert Biedermann (li.) und Rektor Wilfried Eichlseder

Thema Rohstoffversorgung im Mittelpunkt

„Obgleich in Europa durchaus eine Palette an Bodenschätzen nutzbar wäre, muss eine Vielzahl an Rohstoffen nach Österreich und in die EU importiert werden. Bei einer Reihe von Rohstoffen, wie zum Beispiel Kobalt, Magnesium, Lithium und vielen weiteren Rohstoffen für grüne Technologien wie E-Mobilität, Windkraft und Photovoltaik ist Europa de facto zu 100 Prozent von Importen abhängig“, schilderte Rektor Wilfried Eichlseder zu Beginn. Die Sicherstellung einer zuverlässigen und leistbaren Rohstoffversorgung, die auf hohen Umweltstandards basiert, zähle laut Eichlseder zu den bedeutsamsten Voraussetzungen für das gute Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft.

„Unsere Importabhängigkeit ist auf Grund der Europäischen Industriepolitik der letzten Jahrzehnte sogar steigend, da Rohstoffquellen in Europa nicht erschlossen werden und aus gesellschaftlichen Gründen auf Produktion in anderen Ländern gesetzt wird.“

Wilfried Eichlseder, Rektor der Montanuniversität Leoben

Klimawandel steht in Relation

Rektor Wilfried Eichlseder wies darauf hin, dass mit dem steigenden Verbrauch an Rohstoffen auch eine höhere Belastung der Umwelt verbunden sei, die wiederum zum Klimawandel auf unserer Erde beitrage. „Um die Folgen des Klimawandels abfedern zu können, müssen wir massiv in die Entwicklung neuer Technologien und Produkte investieren“, erläuterte er. An der Montanuni fokussiere man sich bereits durch eine grundlegende Reform des Studienangebots auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und mit der Umwelt entlang des Wertschöpfungskreislaufes – von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis hin zum Recycling. „Seit 2021 ist die Montanuniversität eine European University und deckt mit ihren Partnern europaweit nun auch den verantwortungsvollen Konsumbereich ab“, sagte Eichlseder abschließend.

Ehrungen im Rahmen der Feier

Zum Abschluss der akademischen Feier wurde Horst Wiesinger für seine Verdienste um die Förderung der Montanuniversität und im Speziellen der Metallurgie der Titel und die Würde eines Ehrensenators verliehen. Stadtpfarrer und Hochschulseelsorger Monsignore Markus Plöbst erhielt in Anerkennung der besonderen Leistungen und Verdienste für die Montanuniversität Leoben die Erzherzog-Johann-Medaille in Silber.

Monsignore Markus Plöbst, Rektor Wilfried Eichlseder und Ehrensenator Horst Wiesinger (v. l.)

