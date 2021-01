Andreas Steinegger, Bauernbund-Spitzenkandidat des Bezirkes Leoben für die Landwirtschaftskammerwahl 2021, im WOCHE-Interview über mehr Wertschöpfung und den Trend zu regionalen Produkten.

Im ersten coronabedingten Lockdown nahm die Bevölkerung dankbar die Versorgung durch regionale Lebensmittelproduzenten in Anspruch. Werden weiterhin verstärkt regionale Produkte gekauft?

STEINEGGER: Bis zum Sommer haben wir einen klaren Trend zum Kauf heimischer Produkte erkennen können. Dann war der Trend leicht rückläufig, jetzt ist dieses Bewusstsein wieder stärker erkennbar, aber es ist noch nicht überwältigend. Die Leute greifen zwar verstärkt auf regionale Produkte zurück, das bestätigen mir Direktvermarkter im Bezirk Leoben. Aber es gibt noch Potenzial nach oben.

Was kann der Einzelne tun, um regionale Produzenten zu unterstützen?

Man kann direkt beim Produzenten einkaufen. Im Geschäft sollte man auf das AMA-Gütesiegel, noch besser auf das AMA-Bio-Gütesiegel achten. Dann weiß man, das ist ein Produkt aus Österreich. Das ist in Österreich aufgewachsen, geschlachtet und verarbeitet worden, wenn es beispielsweise um Fleisch geht. Bei der Milch etwa kann man gezielt Produkte aus der Region kaufen, denn Milch der Obersteirischen Molkerei oder Ennstal ist aus der Steiermark.

Eine Ihrer Forderungen ist die umfassende Herkunftsbezeichnung bei Lebensmitteln, wie ist da der Stand der Dinge?

Die Herkunftsbezeichnung ist ein wichtiger Schlüssel für mehr Regionalität. Die Konsumenten sollen wissen, woher etwa Wurst oder Nudeln kommen. Die Bauernvertretung konnte im Regierungsprogramm die verpflichtende Herkunftsbezeichnung verankern, der zuständige Gesundheitsminister ist jetzt am Zug, das umzusetzen. Eine Kennzeichnungspflicht ist auch für Speisen in Großküchen vorgesehen.

Wie wichtig ist es, dass sich Besucher von Gastronomiebetrieben über die dort eingesetzten Produkte informieren können?

Es gibt bereits viele Gastronomen, die freiwillig in Speisekarten und Onlineplattformen auf ihre meist regionalen Produzenten hinweisen, wie etwa Gerold Kohlhuber vom Freiensteinerhof. Auch der Bund, die Länder und Gemeinden sind gefordert, in ihren Großküchen und Kantinen verstärkt mit heimischen Lebensmitteln zu kochen und die Herkunft zu kennzeichnen. Heimische Qualität muss dem Konsumenten aber etwas wert sein: Mit einem Schnitzel um neun Euro wird das nicht finanzierbar sein.

Das darf sich nicht auf Gasthöfe und Restaurants beschränken?

Auch der Bund, die Länder und Gemeinen sind gefordert, in ihren Großküchen und Kantinen verstärkt mit heimischen Lebensmitteln zu kochen und die Herkunft zu kennzeichnen. Ich will an diesem weiterhin dranbleiben, diese Kennzeichnung muss kommen.

Der Konsument muss mit dieser Kennzeichnung dieses regionale Produkt finden können, vielfach ist er auch bereit, ein wenig mehr dafür zu bezahlen, anderseits kann der Landwirt davon leben und ist nicht gezwungen, die Produktion zu vergrößern und das Tierwohl einfließen zu lassen. Die ökologische Produktion auf der Wiese und auf dem Feld draußen könnte den Bioanteil vergrößern. Dieses Gleichgewicht herzustellen, ist unser Ansatz.

Sie stellen sich am 24. Jänner der Kammerwahl. Wofür wollen Sie besonders eintreten?

Die Verankerung der Versorgungssicherheit in der Verfassung ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Auf uns Bauern ist in schwierigen Zeiten Verlass, daher darf uns die Lebensmittelproduktion nicht schwer gemacht werden. Eine nachhaltige Absicherung der Land- und Forstwirtschaft ist die beste Krisenvorsorge. Die Landwirte stellen der Bevölkerung auch dann Lebensmittel bereit, wenn internationale Lieferketten brüchig werden. Daher muss die Selbstversorgung, vorrangig mit wichtigen Lebensmitteln und Rohstoffen, in der Bundesverfassung verankert werden.

Das bedeutet ein Bundesgesetz, an dem sich Landesgesetze und Verordnungen orientieren müssen?

Wir brauchen ein praxistaugliches Bau- und Raumordnungsgesetz, etwa Baugenehmigungen müssen leichter und schneller erfolgen. Wir brauchen Vereinfachungen beim Wasserzugang sowie Entschädigungen für besondere Leistungen im Umwelt-, Natur- und Grundwasserschutz.

Wie denken Sie über erneuerbare Energien?

Erneuerbare Energie und Biomasse müssen wir weiter im Auge behalten. Nachhaltig, aber auch darum bemüht, dass Ackerflächen nicht leichtfertig hergegeben werden – beispielsweise für Photovoltaik auf Freilandflächen. Es gibt kluge Konzepte für Photovoltaikanlagen, beispielsweise mit Gemüseanbau. Die forstliche Biomasse kann viel zur nachhaltigen Energieversorgung beitragen. Die gemeinsame Holzvermarktung unter den landwirtschaftlichen Betrieben, die ja bereits recht stark ist, müssen wir weiter ausbauen, weil wir gemeinsam stärker sind.



Wie wichtig ist die Forstwirtschaft als Einkommensquelle für landwirtschaftliche Betriebe?

Im Bezirk Leoben ist bei allen Betrieben die Forstwirtschaft eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle. In den vergangenen Jahren gab es verstärkt Käferkalamitäten gelitten und aufgrund des wirtschaftlichen Ehrgeizes in der holzverarbeitenden Industrie haben Landwirte sehr viel an einkommenswirksamen Geld verloren. Der Festmeterpreis war in den vergangenen zwei Jahren nicht kostendeckend. Die Forstwirtschaft ist für viele meiner Kollegen ein betriebssichernder Faktor. Preise müssen sich in einem Segment bewegen, in dem Einkommen auch erwirtschaftet werden. Die Sägeindustrie läuft sehr gut, die Umsätze und Gewinnspanne haben sich vervielfacht. Indizes für Schnitt- und Rundholz steigen, aber unsere Erlöse fallen.

Besteht die Gefahr, dass sich Landwirte von der Forstwirtschaft verabschieden?

Viele Bauern stehen angesichts nicht kostendeckender Erlöse vor der Frage, ob sie ihren Wald überhaupt weiter bewirtschaften können. Denn wer wird Holz bereitstellen, wenn er daran nichts verdient? Dann wird es für die Holzindustrie schwierig, die geforderten Mengen im Inland zu bekommen.

Zur Person

Andreas Steinegger (50) ist verheiratet, hat vier Kinder und führt seinen Hof in Niklasdorf im Bezirk Leoben bereits seit 2007 als Biobetrieb. Dieser umfasst 54 Hektar, mit zusätzlich elf Hektar Pachtfläche. Davon sind 33 Hektar Grünland und der Rest Waldfläche, weshalb neben der Biolandwirtschaft ein weiterer Schwerpunkt auf der Forstwirtschaft liegt.

Steinegger ist Obmann der Bezirksbauernkammer Obersteiermark/Leoben und Landeskammerrat. Darüber hinaus engagiert sich Steinegger im Waldverband, im Braunviehzuchtverband und in der Biowärme.

Das Interview mit Andreas Steinegger führte WOCHE-Redakteur Wolfgang Gaube.