Die Abbrucharbeiten des ehemaligen Kongresszentrums Leoben sind in der Josef-Graf-Gasse nun abgeschlossen, ab August beginnt der Aufbau des neuen Live Congress.

LEOBEN. Nach rund achtwöchiger Arbeitszeit konnten die von der Firma Bernegger durchgeführten Abbrucharbeiten am ehemaligen Kongresszentrum Leoben nun planmäßig abgeschlossen werden. Mitte Juli erfolgt laut Projektplan die Übernahme durch die Firma Hitthaller, die mit der Einrichtung der Baustelle sowie Vorarbeiten in der Tiefgarage beginnen wird. Nachdem die Bauarbeiten am neuen Kongresszentrum bzw. an der Tiefgarage übergreifend stattfinden, werden zunächst das Fluchtstiegenhaus sowie die einstige unterste Verkaufsebene, die künftig Teil der Tiefgarage sein wird, umgebaut, bevor im August der eigentliche Aufbau des neuen Congress startet.

Kulturgenuss ab Herbst/Winter 2021



Bürgermeister Kurt Wallner zeigt sich erfreut: „Trotz Corona liegen die Bauarbeiten zum Live Congress voll im Zeitplan. Die modernen Veranstaltungsräumlichkeiten werden der Leobener Bevölkerung ab Herbst/Winter 2021 zur Verfügung stehen und für so manchen Kulturgenuss sorgen.“