Die Sternsinger überbringen heuer im Bezirk Leoben die frohe Botschaft auf besondere Weise: Sie singen großteils auf öffentlichen Plätzen im Ort.

BEZIRK LEOBEN. Die Corona-Pandemie hat auch die Sternsingertradition verändert: Anstatt Menschen in ihren Häusern zu besuchen, überbringen die Heiligen Drei Könige die Friedensbotschaft großteils an bestimmten Plätzen. Insgesamt 85.000 Mädchen und Burschen der Katholischen Jungschar sind ehrenamtlich in ganz Österreich in ihren Weihnachtsferien zu diesem Zweck unterwegs. Die Spenden werden aktuell für Amazonien gesammelt, um hier das Überleben indigener Völker und damit des Regenwaldes zu sichern.

Pfarrverband Liesingtal

"Wegen Corona können die Heiligen Drei Könige euch nicht zu Hause besuchen. Uns ist es aber sehr wichtig, euch gerade heuer die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr zu bringen, als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht", heißt es im Pfarrbrief des Pfarrverbandes Liesingtal.

Stationen in Traboch und Kammern

Wie Pastoralreferentin Michaela Gruber bekanntgibt, sind die Sternsinger am Sonntag, dem 2. Jänner, sowie am Mittwoch, 5. Jänner, in Traboch unterwegs. Und zwar beginnend am

2. Jänner um 14.30 Uhr bei der FF Madstein, um 15 Uhr Stadlhof Kapelle, 15.30 Uhr Zechner Kapelle und 16 Uhr Gasthof Meisenbichler.

Am 5. Jänner: 14 Uhr Kreuzung Feitschersiedlung, 14.30 Uhr Kreuzung Weinbergsiedlung, 15 Uhr Bahnweg-Bahnhof und 15.30 Uhr Adeg Sattler in Timmersdorf.

In Kammern sind die Sternsinger am Dienstag, 4. Jänner, ab 13 Uhr bei diversen örtlichen Marterln und Kreuzen, beginnend um 13 Uhr in Glarsdorf und endend um 15 Uhr bei der Socher Kapelle (anschließend Pfarrkirche) anzutreffen. Ab 8.30 Uhr ist eine Erwachsenengruppe zuerst in Pfaffendorf, dann Veitschersiedlung, Mitterkreuz und Friedenweg/neue Siedlung unterwegs. "Die Termine für die Gemeinden Mautern, Kalwang und Wald am Schoberpass stehen noch nicht fest. Die Informationen werden in Schaukästen, Geschäften und Pfarrkirchen der jeweiligen Gemeinden ausgehängt oder auf unser Homepage www.pfarrverband-liesingtal.graz-seckau.at einzusehen sein", so Michaela Gruber.

Pfarrverband St. Michael

In Kraubath wird das Sternsingen heuer ähnlich gehalten. Die Geburt Jesu wird am Mittwoch, 5. Jänner, von 10 bis 12 Uhr vor dem örtlichen Nah & Frisch und am folgenden Tag, 6. Jänner, um 10 Uhr bei der Sternsingermesse und ab 11 Uhr bei der Hubertuskapelle Leising sowie Kapelle Seniorenheim verkündet.

"Das Sternsingen in St. Michael und St. Stefan ist nach wie vor offen, die Termine werden aber rechtzeitig in den Schaukästen veröffentlicht", sagt Pfarrsekretärin Barbara Hochfellner.

Seelsorgeraum Leoben

Im Seelsorgeraum "Stadtkirche Leoben" gibt es ab Neujahr bis 6. Jänner unterschiedliche Formen der Dreikönigsaktion. Wie Pastoralreferent Gernot Schönlechner mitteilt, verteilen etwa in Hinterberg die Pfarrgemeinderäte Kuverts, befüllt mit Weihrauch, Kreide, Türaufkleber und Segenswunsch. Auch werden Sternsinger von Haus zu Haus in einigen Straßen unterwegs sein. In Waasen, St. Xaver und Donawitz werden ebenso Kuverts verteilt und es gibt in Supermärkten selbstgebastelte Sternsingerfiguren aus Holz und Aufsteller, wo man sich an Weihrauch und Kreide bedienen und die Spende in eine Kasse werfen kann. "In Niklasdorf gibt es 'Sternsinger auf Bestellung', in Proleb am 6. Jänner ein „Platzl-Singen“ von Sternsingern in der Messe, anschließend am Kirchplatz und bei der Wolfgang-Kapelle in Köllach. Und in Göß wird versucht, das ganze Pfarrgebiet und auch Teile der Pfarre St. Xaver und Lerchenfeld mit Sternsingergruppen zu begehen und die Häuser zu besuchen", so Gernot Schönlechner.

Die Sternsingerkassen sind online übrigens das ganze Jahr unter www.sternsingen.at geöffnet.