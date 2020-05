Zum Abschluss der Serie „Trofaiacher Stimmungsbilder" hat Jacqueline Juri die letzte, 7. Runde ihrer Telefoninterviews absolviert. Sieben Wochen lang hat sie Trofaiacherinnen und Trofaiacher über ihr Befinden in der Coronakrise befragt,wie beispielsweise Brigitta Ruhm.

Die siebte und letzte Woche unserer Interviewreihe ist angebrochen.

An dieser Stelle von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für den Gedanken- und Ideenaustausch, aber auch für die Zeit, die Sie zur Verfügung gestellt haben und den Mut, Ihre Meinung einer breiten Öffentlichkeit darzustellen. Ganz bewusst möchte ich abschließend eine offene Frage stellen.

BRIGITTA RUHM: Für mich ist es wichtig zu sagen, dass die Leute trotz aller Freiheiten, die wir jetzt wiederbekommen haben, vernünftig bleiben sollen. Nicht auf „Holladrio“, wie es früher war, so geht es eben nicht. Man muss sich trotzdem noch schützen. Wenn man unterwegs ist, soll man seine Maske tragen und Abstand halten. Ich bin so glücklich darüber, wieder mehr Freiheiten zu haben! Es ist heute ein wunderschöner Tag. Auf der Straße fahren wieder Autos und es ist generell wieder mehr los. Heute ist auch noch Muttertag, ist das nicht ein schönes Geschenk!

Nehmen Sie aus dieser Zeit etwas ganz Konkretes mit?

BRIGITTA RUHM: Ja, für mich ist es so, dass man wieder bescheidener werden muss.

Bitte vervollständigen Sie den Satz:

Abschließend ist es mir ein Anliegen … dass sich die Menschen trotz alledem an die Vorschriften halten, auch wenn wir mehr Freiheiten bekommen. Alles andere kommt von selber wieder.

Ich habe mich in diesen sieben Wochen bemüht, die Fragen umfangreich zu stellen. Falls ich auf etwas vergessen haben sollte, was für Sie noch wichtig oder erwähnenswert wäre, dann gibt es jetzt die Gelegenheit dazu, es anzusprechen.

BRIGITTA RUHM: Eigentlich nicht. Ich habe alles gesagt, was zu sagen gewesen ist.

Das Interview führte Jacqueline Juri