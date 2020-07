Die Zeit des Lockdowns und die Nachfolgezeit fordert die Feuerwehr Leoben-Göß in allen Belangen. Erfreulich: Es gibt neue Helme und ein neues Fahrzeug.

LEOBEN. Der erhöhte Organisationsaufwand zur Verhinderung einer Kontamination der Feuerwehrleute mache noch immer eine Organisationsstruktur nötig, wie es sie seit der Nachkriegszeit nicht gegeben habe.

Regelmäßig müssen, je nach Gefahrenlage, die Dienstanweisungen überarbeitet werden. Die Ausrückordnungen müssen so organisiert werden, dass in jedem Fall rasche Hilfe möglich ist.

Schwierige Einsätze mit Mund-Nasenschutz



In der Zeit des Lockdowns mussten schwierige Einsätze unter Einhaltung der persönlichen Schutzmaßnahmen abgearbeitet werden. Dies waren etwa ein Kellerbrand mit Evakuierung von Bewohnern aus einem Wohnhaus, Waldbrände im Bereich St.Michael, Lkw- und Pkw-Unfälle auf der S6 und A9, kleinere Brände in Wohnungen, Wohnungsöffnungen zur Unterstützung des Notarztes nach Personenunfällen und Alarme vom Brandmeldeanlagen in Gebäuden, betriebsbedingt mit großer Menschenansammlung. Gerade im Bereich der Personenrettung und Alarmen in Gebäuden mit Menschenansammlung ist der Mund- und Nasenschutz für die Feuerwehrleute unumgänglich und muss verwendet werden.

Desinfektionsmittel und Kontaktliste

Bei der Feuerwehr Göss wird für die Feuerwehrleute Händedesinfektionsmittel bereitgehalten, die Hygienesets in den Einsatzfahrzeugen sind als künftige Standardausrüstung anzusehen.

Bei Fahrten mit dem Einsatzfahrzeug besteht für die Mannschaft die Verpflichtung, den Mund- und Nasenschutz zu verwenden. Kritische Bereiche im Feuerwehrhaus selbst werden in regelmäßigen Zeitabständen mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt und es wird auch eine sogenannte Kontaktliste geführt. Jedes Feuerwehrmitglied muss sich beim Eintreten und Entfernen aus dem Feuerwehrhaus mit Datum und Uhrzeit in diese Kontaktliste eintragen.

Neue Helme

Die Mitglieder der Feuerwehr Leoben-Göß haben aber auch Erfreuliches zu berichten.

Die gesamte Mannschaft wurde mit neuen Helmen der Marke Heros-Titan ausgestattet. Damit wurden die alten Helme vom Typ Gallet ausgeschieden, die über 20 Jahre bei der Feuerwehr Göß in Verwendung waren. Die Geschichte der Feuerwehrhelme als persönliche Schutzausrüstung ist bei der Feuerwehr Göß in Form der alten Helme vorhanden und reicht vom Offiziershelm über den traditionellen Alu-Spinnenhelm bis zum neuen Helm vom Typ Heros-Titan.

Neuer Lkw

Weiters wurde das über 22 Jahre alte Mehrzweckfahrzeug Mercedes-Sprinter ausgeschieden, das einst bei (Schadstoff-) Unfällen in Tunnelanlagen eingesetzt wurde, mittlerweile jedoch nur noch als Mehrzweckfahrzeug diente.

Als Ersatz dafür wurde ein Lkw der Firma MAN Typ TGL8.160 inklusive Automatikschaltung in Dienst gestellt. Das Fahrzeug ist unter anderem mit einer Sondersignalanlage ausgestattet und hat eine rückseitige hydraulische ferngesteuerte Ladebordwand, die auch staplertauglich ist.

Eine Rundumbeleuchtung sorgt bei Dunkelheit für eine optimale Umfeldbeleuchtung. Der neue Lkw dient auch als Begleitfahrzeug für das Gefahrstofffahrzeug bei Schadstoffunfällen (GSF).

Im Notfall immer da

"Wir möchten der Bevölkerung mitteilen, das wir alles Menschenmögliche tun, um im Notfall für sie da zu sein und auch für die notwendige Sicherheit sorgen werden, auch wenn die Zahlen der COVID-19-Infektionen steigen", betonen die Mitglieder der FF Leoben-Göß.