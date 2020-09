Gemeinsam für die Vielfalt der Region

Lebenswert – das ist unsere wunderschöne Region rund um die steirische Eisenstraße auf jeden Fall. Das GenussReich ist nicht nur reich an montanhistorischem Erbe, sondern auch an vielfältiger Kulinarik. Das GenussReich steht für Regionalität, gegenseitiges Vertrauen, nachvollziehbare Produktionsweisen, guten Geschmack und für das Genießen all dieser Dinge. Aus diesem Grund verlost das GenussReich vierzehn tolle Preise.

Die Schritte zur Teilnahme:

Lade ein Foto hoch, das du mit dem GenussReich verbindest und beantworte im Bildtext folgende Frage: Was bedeutet für dich GenussReich?

Was gibt es zu gewinnen?

hochgeladen von Manuela Kaluza