Eine wahre Geschichte, die sich tatsächlich so ereignet hat, möchte ich euch heute erzählen.

Es ist schon einige Jahre her, es war schon spät am Nachmittag. Draussen schneite es heftig (ja da hat es doch einmal weiße Weihnachten gegeben!) und es war zwei Tage vor dem heiligen Abend. Als es plötzlich an der Türe läutete und ich mir dachte "Wer kann das jetzt sein?".

Vor mir stand eine Frau, mit einem süßen Mädchen an der Hand, im Hof ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen. Die Frau erklärte mir in gebrochenem Deutsch, dass sie auf der Autobahn waren und ihnen langsam das Benzin ausginge. Sie kämen aus Deutschland und wären auf der Heimreise nach Griechenland und hätten sich verfahren. Nie werde ich die Angst vergessen die in ihrer Stimme war und auch das Mädchen sah sehr verzweifelt aus. In einem fremden Land, bei dichtem Schneefall und leerem Tank wer hätte da nicht Angst?

Ich sagte ihnen das es nicht weit wäre bis zur nächsten Tankstelle. Aber sie waren so voller Sorge diese nicht zu erreichen das ich mir etwas überlegen musste. So rief ich einen Bekannten an, ich hatte zu der Zeit noch keinen Führerschein, damit er die Familie im Schneetreiben zur Tankstelle bringt. Er kam auch ziemlich rasch und erklärte ihnen das sie ihm einfach folgen sollen.

Bevor sie fuhren kam die Frau auf mich zu und bedankte sich so überschwenglich und das Mädchen zupfte am Arm der Mutter. Plötzlich hält mir die Kleine dieses Püppchen her. Die Mutter meinte ich solle sie bitte nehmen sie möchte das. Als Dankeschön...ich wusste gar nicht was ich sagen soll! Ich wünschte ihnen frohe Weihnachten und eine gute Heimreise. Sie blieben übrigens noch über Nacht im Ort habe ich später erfahren.

Das Püppchen sitzt seitdem bei mir im Regal. Das kleine Mädchen müsste jetzt schon volljährig sein. Ob sie und ihre Familie sich wohl auch noch an den Abend erinnern? Für mich bleibt dieses Erlebnis jedenfalls einzigartig und das Püppchen als bleibende Erinnerung.