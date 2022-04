Das OK-Team stattete das Running-Team des LE-Laufevents mit T-Shirts, Hosen und Jacken in einem neuen Design aus, sodass bei verschiedenen Laufveranstaltungen für das diesjährige LE-Laufevent Werbung gemacht wird.

LEOBEN. Am Freitag, 15. April fand im PSV Stadion in Leoben-Lerchenfeld die feierliche Übergabe einer neuen Sportbekleidung für das Running-Team des LE-Laufevents statt. Das OK-Team freute sich besonders darüber, zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Hosen, T-Shirts und Jacken im neuen Design ausstatten zu dürfen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen ist das OK-Team bereits jetzt gespannt auf die künftigen Erfolge des Laufteams. Mit ihrer neuen Ausstattung soll das Team bei verschiedenen Laufveranstaltungen mit tollen Leistungen glänzen und somit für das diesjährige LE-Laufevent im Herbst die Werbetrommel rühren.

Auch die kleinen Laufsportlerinnen und -sportler erhielten Sportbekleidung im neuen Design.

Foto: LE-Laufevent

Laufwettbewerb im Herzen von Leoben

Am 17. September ist es dann wieder soweit die Laufschuhe auszupacken und im Rahmen des LE-Laufevents für den guten Zweck Kilometer zurückzulegen. Neben den Kinderläufen wie dem Windelsprint für die kleinsten Sportler und dem Nordic Walking Wettbewerb gibt es wieder die allseits bekannten „66 Minuten in Leoben“. Hierbei verläuft die Strecke über einen zwei Kilometer langen Rundkurs durch die Leobener Innenstadt und es gilt so viele Runden wie möglich in 66 Minuten zu bewältigen. Die Anmeldung für die einzelnen Bewerbe ist bereits online möglich.

Zur Anmeldung und zu allen weiteren Infos rund um das LE-Laufevent geht es hier.

