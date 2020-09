Das Mariazeller Heimathaus zeigt eine umfassende Sammlung über die Geschichte des Mariazeller Landes.



MARIAZELL. Das heutige „Stadtmuseum im Mariazeller Heimathaus" wurde im frühen 17. Jahrhundert als „Unters Spital – Bürgerspital“ erbaut. Als soziale Einrichtung, als Spital, Armen- und Siechenhaus wurde es von der Kirche und der Gemeinde zur Versorgung der Ärmsten geschaffen. Auch wurden hier Prozessionen zusammengestellt, um – unter feierlichem Glockengeläut – singend und betend mit Fahnen und Tragemadonnen über die Wiener Straße zur Gnadenmutter von Mariazell in die Basilika einzuziehen.

Wechselvolle Geschichte

Als nach Errichtung eines moderneren Altersheimes das Armenhaus aufgelassen wurde, bot sich dieses im Jahre 1967 – über die Jahrhunderte baulich unverändert – als passender Rahmen für ein Heimatmuseum an. Als „Heimathaus“ dokumentiert es nun in zahlreichen Schauräumen, welche sich über fünf Geschosse erstrecken, die vielfältige Geschichte von Mariazell.

In verschiedene Sachgebiete gegliedert, wird den Besuchern die Geschichte der Wallfahrt zur „Mariazeller Gnadenmutter“, altes Brauchtum und aussterbendes Handwerk, Jagd, Alm- und Holzwirtschaft und Exponate des ehemaligen „k. u. k. Eisengusswerkes bei Mariazell“ nähergebracht. Ebenso sehenswert sind die im Stadtmuseum befindlichen Gegenstände über den Bau und die Elektrifizierung der Mariazellerbahn.

Naturkundemuseum

Das nun neue, auch durch eine EU-Leaderförderung unterstützte Naturkundemuseum im Heimathaus, gewährt einen Einblick in die Vergangenheit des Wallfahrtsortes und seiner Umgebung: Exponate wie römische Münzen und Gegenstände der Keltenzeit sowie geologische Exponate und Höhlenfunde zeugen von der anfänglichen Besiedlung des Gebiets. Ergänzt wird die Ausstellung mit zahlreichen interaktiven Anwendungen, vom Vogelquiz bis hin zu den Duftstationen des Waldes. Xylotheken sollen den Besuchern helfen, heimische Holzarten vom Samen bis hin zur Frucht zu erkunden und aus Kunstharz gefertigte Blumenmodelle veranschaulichen die Vielfalt der Flora aus der Region.

Heimat zum Anziehen

Das Mariazeller Heimathaus bietet nicht nur Führungen durch die wechselvolle Geschichte der Region zwischen Hochschwab und Ötscher an. Der Mariazeller Jägerleinen-Janker für Damen ist der inzwischen fünfte Teil der Kollektion „Heimat zum Anziehen“. Alle Teile der Serie sind nach Museumsmustern den alten Originalen nachempfunden und werden aus österreichischen oder bayrischen Stoffen von einer österreichischen Näherei gefertigt. Sämtliche Modelle sind exklusiv im Traditionskaufhaus Arzberger am Mariazeller Hauptplatz erhältlich. Wie jedes Teil der Kollektion „Heimat zum Anziehen“ hat auch der Mariazeller Jägerleinen-Janker für Damen ein Holzschild eingenäht, in welches der Name der Eigentümerin und eine fortlaufende Nummer eingebrannt werden.

Von jedem Teil der Kollektion werden 120 Euro an das Heimathaus als Unterstützung weitergegeben. Mit einer personalisierten Urkunde danken das Mariazeller Heimathaus und die Familie Arzberger dem Eigentümer für den Kauf.

Kontakt:

Mariazeller Heimathaus

8630 Mariazell, Wiener Straße 35

Anmeldung und Informationen über die Öffnungszeiten unter Tel. 03882 / 43126

www.mariazeller-heimathaus.at