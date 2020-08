Was macht unseren Bezirk so besonders? Wie lässt es sich bei uns leben? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es, gibt es den Traumjob im Bezirk? Und wie gut sind die Angebote für Freizeit, Sport und Kultur?

Im Rahmen der Steiermark-Kampagne der WOCHE, in der wir unser Bundesland ausführlich beleuchten, gibt es wöchentlich ein Bezirksduell. Unter dem Motto "Bier gegen Wein" starten wir diese Serie mit dem Match "Leoben gegen Leibnitz".

Mit einer "Liebeserklärung" an den Bezirk Leoben zeigen wir auf, wie lebenswert unsere Region ist, die weit mehr zu bieten hat, als das Gösser Bier. Neben Unternehmen, die Weltmarktführer sind, der Montanuniversität, den vielfältigen kulturellen Angeboten, ist es die intakte Natur, die uns umgibt, egal ob wir am Land oder in der Bezirkshauptstadt wohnen.

Die Entscheidung, wer dieses Duell gewinnt, treffen Sie, liebe Leserinnen und Leser – in Form einer Online-Abstimmung!