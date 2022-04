Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll der Kirtag in diesem Jahr am 6. Oktober über die Bühne gehen – so der heutige Stand. Für die Veranstalter hat die intensive Planung des heimlichen Nationalfeiertags der Leobener:innen bereits begonnen.

LEOBEN. Zwei Jahre lange musste coronabedingt darauf verzichtet werden, jetzt ist Aufatmen angesagt: Die mit vier Kilometern längste Standlstraße Österreichs – der Gösser Kirtag – soll laut Stadt Leoben am 6. Oktober ein Comeback feiern. Damit würde der heimliche Nationalfeiertag der Leobener:innen, wie der Kirtag gerne genannt wird, zum 184. Mal über die Bühne gehen und einmal mehr den Stadtteil Göss mit der Leobener Innenstadt verbinden.

„Ich freue mich, dass der Kirtag nach heutigem Stand im Herbst durchgeführt werden kann und bin mir sicher, dass die Leobenerinnen und Leobener trotz zweijähriger Pause das Feiern nicht verlernt haben.“

Bürgermeister Kurt Wallner

Intensive Vorbereitungen

Was 1836 durch einen Erlass von Kaiser Ferdinand als Vieh- und Krämermarkt seinen Anfang nahm, hat sich über die Jahre zu einer der größten Traditionsveranstaltungen des Landes, mit mittlerweile 400 Marktfahrer:innen, traditionellem Bieranstich, kulinarischen Schmankerln und einem abwechslungsreichen Programm, entwickelt.

Da ein derart großes Fest einer intensiven Vorbereitung, bemühen sich die Stadt Leoben und das Citymanagement als Veranstalter nun darum, an alte Kontakte anzuknüpfen und den Kirtag wieder zum Leben zu erwecken. Dazu Eventmanager Thomas Wohltran: „Beim Gösser Kirtag stehen Volkskultur, Freude und das Miteinander im Vordergrund – alles Dinge, die wir nach den letzten beiden Jahren bitter notwendig haben. Wir sind bereit und wollen den Kirtagsbesucher:innen auch heuer wieder ein einmaliges Erlebnis bieten.“

Was wäre ein Kirtag ohne die bunt verzierten Lebkuchenherzen.

Foto: Klaus Pressberger

hochgeladen von Klaus Pressberger

Verbundenheit der Stadt zur Brauerei

Einer, der dem Kirtag ebenfalls voller Vorfreude entgegensieht, ist Markus Baumann, Braumeister der Gösser Brauerei: „Der Gösser Kirtag ist unser inoffizieller Nationalfeiertag und spiegelt die Verbundenheit der Stadt Leoben, der Leobener Bevölkerung und der Gösser Brauerei wider. Für uns ist dies der absolute Höhepunkt im Jahr. Und nach zwei Jahren Abstinenz ist der Durst – zumindest beim Braumeister – gewaltig.“

Die Stadt Leoben ruft interessierte Gewerbetreibende, Vereine, Serviceclubs, Händler:innen und Gastronomiebetriebe dazu auf, sich mit dem Leobener Citymanagement in Verbindung zu setzen. Kontakt: 03842/802-1602 oder office@citymanagement-leoben.at

