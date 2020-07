Schwarzbeeren gibts - nicht nur beim Billa oder Spar....

Die Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) ist eine Art aus der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). Ihre Verwendung als Beerenobst bzw. Waldfrucht färbt aufgrund des dunklen Fruchtfleisches Zähne und Zunge blau.

Wilde Blaubeeren wachsen auf bodenahen Büschen. Die Blaubeere, in Österreich Heidelbeere oder Schwarzbeere genannt, ist in den Bergen vor allem in südlichen Hanglagen zwischen 1200 und 2000 m Seehöhe zu finden. Die süßen Beeren wachsen an erdnahen Büschen und reifen im Spätsommer.

Den Blaubeerenkamm nennt man bei uns „ Schwarzbeer-Riffel „ .

In und unter der Schale der Schwarzbeeren verbirgt sich ein hoher Anteil von Vitamin C, Beta-Carotin, Vitamin E und Anthocyanen.

Hildegard von Bingen beschrieb als Erste die Heilwirkung der Heidelbeeren.

Anwendungsgebiete : Blutkreislauf, Hirndurchblutung, Sehschwäche, Immunaufbau und bei Durchfall.

Wild wachsende Blaubeeren unterscheiden sich deutlich von der kultivierten Beere, die man hauptsächlich aus den Obstregalen der Supermärkte kennt.

Diese Beeren haben zwar eine dunkelblaue Schale, ihr Fruchtfleisch ist aber hell. Auch unterscheiden sich die beiden Beeren im Aroma und Geschmack, der bei den kleinen wilden Beeren viel intensiver ausgeprägt ist, als bei den meist doppelt so großen Züchtungen. Auch haben diese Zuchtbeeren, die

ursprünglich aus Amerika kam - einen viel grösseren Wasseranteil.