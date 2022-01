Am traditionellen Sternsingen nahmen im Pfarrverband Liesingtal zahlreiche Kinder, aber auch Erwachsene teil.

Ein toller Erfolg wurde auch heuer die Sternsingeraktion im Pfarrverband Liesingtal, wie Pastoralreferentin Michaela Gruber freudig erzählt. "Coronabedingt fand das Sternsingen in den Gemeinden Traboch, Kammern, Mautern und Wald am Schoberpass neben vereinzelten Hausbesuchen großteils an festgelegten Plätzen wie Marterln und Wegkreuzen statt. Ein herzliches Dankeschön an die teilnehmenden Kinder und Erwachsenen sowie an die vielen Spender, welche wieder dazu beigetragen haben, das diese Aktion so erfolgreich war", betont Michaela Gruber.