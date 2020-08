Neben ihrem wissenschaftlichen Namen Sorbus aucuparia trägt die Vogelbeere eine ganze Reihe weiterer Namen. Eberesche und Vogelbeerbaum sind wohl am bekanntesten. Die Vogelbeere kommt in ganz Europa sowie in weiten Teilen Asiens vor. Allerdings handelt es sich bei ihnen nicht um Beeren, sondern um Apfelfrüchte. Die Vogelbeere gehört innerhalb der Rosengewächse zu den Kernobstgewächsen. Die Beeren sind giftig aber nicht so giftig wie der Volksglaube es meint. Ein Verzehr einiger roher Vogelbeeren-Früchte bleibt in der Regel abgesehen vom unangenehmen Geschmack folgenlos. Die frischen Beeren sind nämlich sehr bitter. Daher ist es wahrscheinlich, dass Kinder oder Hunde versehentlich aufgenommene Vogelbeeren sofort wieder ausspucken.

Quelle:Wiado.de