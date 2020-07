LEOBEN, ST. STEFAN/L. In Zusammenarbeit mit Radsport Illmaier veranstalten die Kulturradler von Mai bis Oktober jeden Monat an einem Samstagnachmittag begleitete Ausfahrt mit (Elektro-)Fahrrädern auf Radwegen und verkehrsarmen Straßen. Professor Karl Rinnhofer erklärt unterwegs an markanten Haltepunkten kulturell Relevantes.

Die nächste E-Bike-Kulturtour unter dem Motto "Ein Kessel für Ressel" führt am Samstag, 8. August, nach St. Stefan und in die Lobming. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Leoben bei Radsport Illmaier am Waasenplatz, die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Werner Illmaier stellt bei Bedarf auch E-Bikes gegen eine Leihgebühr von zehn Euro zur Verfügung, Reservierungen unter Tel. 03842 27148. Anmeldungen zur Kulturtour unter Tel. 0677/6263320.

Mit dem Moutainbike durch die Hochsteiermark

Darüber hinaus gibt es begleitete E-Mountainbiketouren, am Donnerstag, 6. August, führt die Strecke über von Leoben über das Laintal nach Proleb, das Motto lautet "Hochsteiermark wörtlich". Treffpunkt ist um 8 Uhr ebenfalls bei Radsport Illmaier in Leoben am Waasenplatz.