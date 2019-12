Die "Smart Metal Hornets" sorgten mit Unterstützung von Bernd Sracnik für ein qualitativ hochwertiges Ende der Konzertreihe "Cool Tour Jazz Nights".

LEOBEN. Normalerweise blickt Mastermind Jürgen Edlinger beim letzten Konzert des Jahres in die Zukunft und verrät die für das Frühjahr geplanten Konzerte der "Cool Tour Jazz Nights" im Café Mitt'n drin. Beim diesjährigen Weihnachtskonzert mit den "Smart Metal Hornets" feat. Bernd Sracnik wurde jedoch aus dem Blick in die Zukunft ein Rückblick: "Es fällt mir schwer, das Ende der 'Cool Tour Jazz Nights' bekannt zu geben, aber wir haben das eigentliche Ziel - die Besucherfrequenz im Café Mitt'n drin damit zu erhöhen - nicht wirklich geschafft", erzählt ein sichtlich gerührter Jürgen Edlinger dem anwesenden Publikum und ergänzt: "Was wir aber geschafft haben, ist die Tatsache, dass wir 60 qualitativ hochwertige Konzertabende mit großartigen Künstlern nach Leoben gebracht haben!" Das "wir" bezieht Edlinger auf die großzügige finanzielle Unterstützung von Willibald Mautner, dem interemistischen und ehrenamtlichen Leiter der Lebenshilfe Leoben.

Kein Geheimtipp

Und damit hat Edlinger sicherlich Recht. Die Konzertreihe "Cool Tour Jazz Night" wurde schon seit langem nicht mehr als Geheimtipp gehandelt. Wer bei den Auftritten im Mitt'n drin live dabei sein wollte, war gut beraten, sich eine Karte zu reservieren. Das für Konzertveranstaltungen eher bescheidene Platzangebot wurde von Edlinger zwar immer bis aufs Letzte ausgereizt und war ein Teil des Charmes, der die Künstler und natürlich auch das Publikum beeindruckte.

Und genau so war es auch beim allerletzten (Weihnachts-) Konzert mit den "Smart Metal Hornets" feat. Bernd Sracnik. Die Künstler Gernot Strebl (Saxofon, Klarinette) sowie Johannes Harpf (Saxofon, Bassklarinette) und Christoph Wundrak (tiefes und hohes Blech, Arrangement) zeigten ihr musikalisches Können und interpretierten traditionelle Weihnachtslieder auf extrem lässige und groovige Art. Bernd Sracnik begleitete die Vorstellung in Hochform mit Texten von Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Leo Lukas, Kurt Tucholsky, Karl Valentin, Michael Haas, Heinz Hofbauer und natürlich auch Zeilen von ihm selbst ohne jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt den Respekt vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest zu verlieren.

WOCHE-Redakteur Wolfgang Gaube adelte Initiator Jürgen Edlinger nach dem 60sten und letzten Konzert der Konzertreihe "Cool Tour Jazz Nights" mit dem Titel "Jazz-Professor" und einer eigenen Titelseite (siehe Foto).