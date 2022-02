Die Leobenerin Beate Flois würde gerne das Generationenprojekt "Dingsda" aufbauen, von dem Jung und Alt durch Gemeinschaft profitieren. Dafür sucht sie Interessierte und Sponsoren.

LEOBEN. „Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ältere Menschen oft so viele handwerkliche und andere Fähigkeiten haben, die sie im Berufsleben nicht mehr einbringen und die sie niemandem weitergeben können. So gehen wichtige Teile unserer Kultur verloren. Auf der anderen Seite stehen junge Menschen, die von diesem Wissen und Können nur profitieren würden, aber keinen Zugang dazu haben“, sagt Beate Flois aus Leoben und findet diesen Umstand sehr schade. Ihr Herzensanliegen ist es nun, in einem Generationenprojekt, das "Dingsda" heißen könnte, diese Menschen zusammenzubringen und eine Gemeinschaft entstehen zu lassen, in der jeder von jedem lernt und sich gegenseitig unterstützt.

Jung und Alt in Gemeinschaft

Sie stellt sich vor, in einem angemieteten Gebäude - Beate Flois würde die ehemalige Lorberau Schule in Donawitz ideal dafür finden - etwa Werkstätten, eine Küche, eine Nähstube, eine Kinderstube und ein Lager einzurichten, in denen Jung und Alt gemeinsam beschäftigt sind, in denen bei Bedarf auch auf Kinder oder Tiere aufgepasst wird. Geöffnet soll das Generationenhaus von frühmorgens bis spätabends und auch am Wochenende sein, so Beate Flois' Vorstellung.

Beschäftigung als Bestätigung

„Wir haben hier in Leoben tolle Initiativen, die Menschen mit Essen und Schlafmöglichkeiten unterstützen, es fehlt aber eindeutig an Beschäftigung, und diese ist enorm wichtig. Jeder Mensch braucht eine Bestätigung, jeder braucht das Gefühl, gebraucht zu werden. Und das funktioniert nur in der Gemeinschaft. Ich kann ohne Mitmenschen niemandem Gutes tun oder herausfinden, welche Qualitäten ich habe. Dazu braucht es Personen, in denen man sich spiegeln kann und Rückmeldungen zu seiner eigenen Person, zu seinem Tun bekommt. Und genau das würde im Zuge des Projektes passieren“, sagt die kreative und lebenslustige 54-Jährige, die unter anderem gelernte Konditorin und später Geschäftsführerin der Textilstickerei und –druckerei „Quickstick“ in Donawitz war. Nach dem frühen Tod ihres Mannes Peter musste sie diese vor einigen Jahren schließen.

Potenzial herausholen

Das wichtigste Ziel des Generationenprojektes sei es, das Potenzial jedes Einzelnen herauszuholen und in der Gemeinschaft Freude und Selbstvertrauen zu finden. „Das wäre gerade in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig“, betont die zweifache Mutter. Um die Idee umsetzen zu können, müsste ein Verein gegründet werden. Um finanziellen Profit ginge es in keinster Weise. „Es wäre alles ehrenamtlich, jeder würde jedem unter die Arme greifen. Es wäre ein Ort, an dem man rein aus Freude am Tun beschäftigt sein darf, aber nicht muss.“

Suche nach Örtlichkeit und Sponsoren

Dafür würde Beate Flois zuerst einmal ein passendes Gebäude oder Räumlichkeiten mit einer Größe von rund 150 Quadratmetern benötigen. „Meiner Meinung nach wäre die ehemalige Lorberau Schule in Donawitz das ideale Gebäude. Es muss aber nicht unbedingt in Leoben sein, es kann auch in einer anderen Gemeinde des Bezirkes, wie etwa Trofaiach sein“, erklärt Flois, die gerade dabei ist, Sponsoren zu finden. Einrichtungsgegenstände oder diverse Geräte für die Werkstätten könnten Interessierte vielleicht selbst mitbringen. Und: Beate Flois sucht Menschen, die mit ihr dieses Herzensprojekt aufbauen möchten. „Es wäre ein Projekt, das auf alle Fälle förderlich für die seelische und somit körperliche Gesundheit aller Teilnehmenden wäre“, ist sie überzeugt.

Kontakt:

Beate Flois, Tel. 0650/6017416