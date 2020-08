Erfolgreiche Testpiele der BT-Füchse

Die Vorbereitungen für die kommende Handballsaison in der spusuCHALLENGE sowie in der WHA befinden sich bereits in der Endphase. Dem Saisonstart am 05.09.2020 steht aktuell nichts mehr im Wege.

Bei den Herren „BT-Füchse Auto Pichler“ und Damen „BT-Füchse Powersports“ kann eine positive Bilanz aus den letzten Testspielen gezogen werden. So konnte die Männermannschaft alle Testspiele, nicht nur gegen HIB Handball Graz (31:24), sondern auch gegen die spusuLIGA Erstligisten HSG Bärnbach/Köflach (29:27), HSG Holding Graz (31:26) und HC Linz AG (32:25) für sich entscheiden.

Auch im Lager der WHA-Damen endeten die Testspiele der „BT-Füchse Powersports“ gegen SK Keplinger-Traun (42:15), UHC Hollabrunn (32:13) und gegen SC Ferlach (31:20) mit klaren Heimsiegen. Lediglich gegen den UHC Eggenburg musste man sich durch technische Fehler knapp mit 21:22 geschlagen geben. (www.bt-fuechse.at / Fotos: © Bernd Haider)