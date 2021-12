Seit einigen Wochen ist die Proleber Straße zwischen Niklasdorf und Proleb aufgrund von Bauarbeiten am Radweg ein gefährliches Nadelöhr.

NIKLASDORF. Schon seit einiger Zeit ärgern sich Spaziergänger und Radfahrer über die Gefährlichkeit einer Baustelle am Radweg R2 zwischen Niklasdorf und Proleb. Und das aus gutem Grund. Auf einigen hundert Metern entlang der Proleber Straße wird der Radweg verbreitert. Leider ohne auf die Benützer des Radwegs Rücksicht zu nehmen. Der Radweg ist aufgrund der Bauarbeiten eigentlich gesperrt, der angebrachte Zusatz "Betreten auf eigene Gefahr" ist erst vor einigen Tagen angebracht worden. Damit liegt die Verantwortung für ein Stolpern also bei den Benutzern. Ein Ausweichen auf die Straße ist fast lebensgefährlich, da auch im Baustellenbereich eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist. Eine Absicherung für Fußgänger ist anscheinend nicht vorgesehen.

Sperre aufheben oder Ausweichmöglichkeit schaffen

Die Fußgänger- bzw. Radfahrerfrequenz ist im Bereich zwischen Billa und der Brunnhausstraße aufgrund der Tatsache, dass viele ihre Einkäufe zu Fuß erledigen in einem nicht zu unterschätzendem Wert angesiedelt. Ein Glück ist zweifellos die Trainingspause am Niklasdorfer Sportplatz, denn sonst wären hier auch noch zahlreiche Kinder in Richtung Fußballplatz unterwegs. Bei Tageslicht ist die Verletzungsgefahr ja ehrlicherweise nicht sehr hoch, bei der jetzt aber sehr früh einsetzenden Dunkelheit ist die Stolpergefahr jedoch nicht von der Hand zu weisen und ein Ausweichen auf die L122 ist auf keinen Fall empfehlenswert. Die Bezirksbauleitung Bruck hat auf Anfrage an die Pressestelle des Landes verwiesen und dort hat man versprochen, sich der Sache anzunehmen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Sperre des Radweges aufgehoben oder ein gefahrloses Ausweichen auf die Landesstraße mit einer Tempobegrenzung und einer Absicherung für Fußgänger geschaffen wird.