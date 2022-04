Der Murkai in Leoben ist etwas eingeschlafen. Durch die Aufwertung der Flussufer mit beispielsweise einem „Silent City-Beach“und durch die begeisterte Wassersportler des neuen Paddelsportclubs Leoben soll ihm wieder mehr Leben eingehaucht werden.

LEOBEN. Die Stadt Leoben bietet neben der schönen Innenstadt mit ihren Shops, Restaurants und Cafés auch die Möglichkeit zur Erholung in der Natur an den Flussufern der Mur. Lange wurde das Potential der Leobener „Lebensader“ unterschätzt, doch jetzt tut sich was am Murkai in Leoben: Neben diverser Umgestaltungen des Flussufers und einem geplanten „Silent City-Beach“ wird es künftig mit dem neuen Paddelsportclub Leoben vor allem für begeisterte Wassersportler interessant. Lukas Neumayr, Obmann des Paddelsportclubs Leoben und Betreiber des Le Bootshauses, möchte mit dem neuen Verein eine Plattform für alle Wassersportler in Leoben und Umgebung schaffen. Während das Le Bootshaus in der Nähe des Bahnhofs Leoben weiterhin vorrangig für Bootsausflüge in Gruppen wie zum Beispiel Schulklassen, Firmen und Familien gedacht ist, wendet sich der Paddelsportclub an Wassersportler und an all diejenigen, die es noch werden wollen. Damit wird der Leobener Mur und ihren Flussufern wieder neues Leben eingehaucht.

Lukas Neumayr ist Inhaber des LE Boothauses und Obmann des neuen Paddelsportclubs Leoben.

Foto: Vanessa Gruber

„Wir möchten mit dem neuen Paddelsportclub eine Plattform für alle Wassersportler in Leoben und Umgebung schaffen.“

Lukas Neumayr, Obmann des Paddelsportclubs Leoben

Aufwertung der Flussufer

Die Ufer der Mur werden von der Stadt Leoben aufgewertet. Beispielsweise wird der Mareckkai zwischen der Waasenbrücke und dem Spielplatz umgestaltet, sodass das Flanieren in Ufernähe möglich ist. Weiters soll mit dem „Silent City-Beach“ gegenüber den Seniorenwohnhäusern ein Freizeitort für Jung und Alt geschaffen werden. Bequeme Sitzgelegenheiten, ein Radabstellbügel, Hängematten und Liegedecks laden dort zum Verweilen ein und die freie Wiesenfläche kann zudem für sportliche Aktivitäten genutzt werden.

Wäre Kajaken, Stand Up Paddeln und Co. auf der Mur etwas für dich?

Wassersport in der Mur

Die Mur bietet den Menschen in Leoben einen Rückzugsort zur Erholung, aber eben auch einen Ort für sportliche Betätigung am und im Wasser. Egal ob Bootstouren, Kajakfahren oder mit dem derzeit sehr beliebten Stand Up Paddle, kurz SUP, Lukas Neumayr bietet mit dem Le Bootshaus und dem neuen Paddelsportclub einiges für Wassersportbegeisterte. Die Leidenschaft des gebürtigen Oberösterreichers für den Paddelsport startete in der HTL, da sein Klassenvorstand gerne Bootstouren machte. Durch die Sommersportwoche am Kärntner Faakersee kam er zum Kajaken und durch das Le Bootshaus ergab sich für Lukas Neumayr die Begeisterung zum SUP. Mittlerweile hat der Montanunistudent für Thermoprozesstechnik auch an einer Vielzahl an Wassersportrennen im In- und Ausland teilgenommen.

Wassersportarten wie das Stand Up Paddeln sind auch auf der Mur möglich.

Foto: Vanessa Gruber

Veranstaltungen des PSC

Gemeinsam mit Freunden wie dem Kajaker Simon Honc vom Wassersportclub Bruck gründete Lukas Neumayr den Paddelsportclub und hofft auf zahlreiche wassersportbegeisterte Vereinsmitglieder. Es ist angedacht, dass sich der Paddelsportclub und die Eisschützen vom ESV Stadtpark Leoben das Vereinshaus des ESV teilen, da das Areal eine gute Zugangsmöglichkeit zur Mur bietet. Der offizielle Startschuss für den Paddelsportclub ist der Gründungsstammtisch am Freitag, dem 15. April und hierzu lädt der PSC um 19.30 Uhr alle Wassersportbegeisterten und -interessierten in die Weinlaube Schwarzer Hund ein. Wenn es das Wetter zulässt, wird an diesem Tag auch ein vorgezogener Saisonstart beim Le Bootshaus stattfinden. Größere Veranstaltungen im Sommer sind zudem auch schon geplant: Von 24. bis 25. Juni wird es das erste Leobener Drachenbootrennen geben und die Mur Challenge, die vom Wassersportclub Bruck ins Leben gerufen wurde, findet heuer am 25. September in Zusammenarbeit mit dem PSC Leoben statt. Damit wird der etwas eingeschlafene Murkai wieder belebter.

Nun wird man künftig wohl öfter Menschen auf SUPs in Leoben sehen.

Foto: Vanessa Gruber

Sprung von der Brücke in die Mur

Eine Tradition des Le Bootshauses und wohl auch des neuen Paddelsportclubs ist das Springen von der Brücke beim Bahnhof Leoben in die Mur nach einer erfolgreichen Tour, wie es Stand Up Paddlerin Laurentine Thaler eindrucksvoll vorzeigt:

