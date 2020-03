Gesundheitsmesse in St. Michael für Körper, Geist und Seele

Das vergangene Wochenende stand in St. Michael ganz im Zeichen der Gesundheit und des Wohlbefindens.

ST. MICHAEL. Wie bringt man Körper, Geist und Seele in Einklang? Diese Frage stand im Zentrum der Gesundheitsmesse, die am vergangenen Wochenende im Volkshaus St. Michael stattfand. Bei der zweitägigen Messe wurde eines klar: Alternative Behandlungsmethoden sind bei Herrn und Frau Österreicher sehr gefragt. In Workshops und Vorträgen wurden deshalb wissenswerte Informationen vermittelt. Im Mittelpunkt stand dabei stets der Einklang zwischen Körper, Geist und Seele. Harmonie, gesunde Ernährung waren ebenso präsente Schlagworte. 25 Ausstelle zeigten mit unterschiedlichsten Ansätzen auf, wie Schmerzlinderung, Besserung des Lebensgefühles und persönliche Zufriedenheit erreichbar wären. Organisiert wurde die Gesundheitsmesse von Olga Schneidler und dem Ausschuss für Familie, Jugend und Soziales der Marktgemeinde St. Michael.