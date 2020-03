LEOBEN. Mit ihrem Programm "Wer will mich....noch?" boten Theresia Haiger und Helmut Vavra alias Heilbutt&Rosen im Audimax der Montanuniversität Leoben einen wirklich unterhaltsamen Kabarettabend zum Thema Beziehung der Generation 50+. Die beiden Vollprofis ließen das Publikum mit einem subtil-satirischen Blick auf die (Liebes-) Beziehungen eines in die Jahre gekommenen Paares blicken, ohne jedoch dabei allzu untergriffig zu werden.

Aufs Korn genommen wurde in den rund 120 kurzweiligen Minuten praktisch alles, was die Beziehung zwischen Mann und Frau gegenwärtig so hergibt. Ob Partnersuche im Internet, Speed Dating oder Angebote von Wochenenden in sogenannten Kuschelhotels, es wurde wirklich kein (Beziehungs-) Klischee ausgelassen.

Und auch gesanglich zeigten Haiger und Vavra ihr Können. Mit Mozart und - zum Thema passenden - humorvollen Texten rundete das sympathische Duo den Abend am Weltfrauentag perfekt ab.

Im Anschluss an das Kabarett von Heilbutt&Rosen übergaben Evelyn Kubiznak und Anita Galler im Namen des Soroptimist Club Leoben noch drei Stipendien im Wert von je 500 € an Studentinnen der Montanuniversität Leoben.