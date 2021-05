Am Gelände von AT&S in Leoben-Hinterberg entsteht ein neues Bürogebäude für rund 300 Mitarbeiter. Heute wurde dafür im Beisein zahlreicher Ehrengäste der Spatenstich gesetzt.

LEOBEN. „New Working World“ – zu Deutsch “neue Arbeitswelt” – nennt sich das künftige Bürogebäude der AT&S, dessen Errichtung mit Anfang Juni startet. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. „Die Mitarbeiter werden das Gebäude voraussichtlich im darauffolgenden Herbst beziehen können“, sagte AT&S CEO Andreas Gerstenmayer beim feierlichen Spatenstich, der im Beisein vieler Gäste, darunter AT&S Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer oder Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, erfolgte. Notwendig wurde der Bau, der 300 neuen und bestehenden Mitarbeitern hochmoderne Arbeitsplätze bieten wird, weil mehr Produktionsflächen im Werk gebraucht und dafür die herkömmlichen Büroräumlichkeiten benötigt werden. Diese werden nun in der „New Working World“ neu entstehen.

Dem Wachstum gerecht werden

„AT&S ist einer der globalen Technologieführer im Bereich Leiterplatten und IC Substrate und ist in den vergangenen Jahren weltweit enorm gewachsen. Allein am Standort Leoben-Hinterberg werden in den kommenden Jahren 120 Millionen Euro investiert. Das bedeutet nicht nur die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der gesamten Region. Um diesem Wachstum gerecht zu werden, errichten wir ein neues Bürogebäude“, erklärte Gerstenmayer.

Vierstöckig

Das vierstöckige Gebäude wird eine Bruttogeschoßfläche von 8.322 Quadratmetern und eine Höhe von 17 Metern haben. Die Kosten der Errichtung betragen zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Großen Wert legt AT&S dabei auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. So werden etwa okölogische Baustoffe verwendet, es wird auf standortgerechte Bepflanzung geachtet und eine Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes errichtet.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nannte das Gebäude „ein Stück Zukunft“ und unterstrich, dass alles getan werden wird, um den Standort hier abzusichern. Für Leobens Bürgermeister Kurt Wallner war der Spatenstich ein Grund zur großen Freude. „Ich bin glücklich, dass die Erfolgsgeschichte von AT&S hier in Leoben begonnen hat. Von 5.000 auf 12.000 Beschäftigte, das ist beachtlich.“

Wunsch nach internationaler Schule

Wallner nahm auch Bezug auf die 45 Nationen, die im Werk in Leoben-Hinterberg durch hochqualifizierte und spezialisierte Mitarbeiter vertreten sind, und kam dabei auf den Wunsch vieler nach einer internationalen Schule in Leoben zu sprechen. In Richtung Landeshauptmann Schützenhöfer betonte Wallner, dass „Unterstützung notwendig“ sei. Schützenhöfers Antwort: „Eine internationale Schule ist für Mitarbeiter aus anderen Ländern eine wichtige Voraussetzung, sich hier bei uns wohlzufühlen. Wir werden uns ganz besonders darum bemühen.“