Herlinde Stugger-Fröhlich zog heuer auf ihrem Gnadenhof „Herzstern“ in Edling bei Trofaiach eine verletzte Krähe auf: eine innige Tier-Mensch-Beziehung.

TROFAIACH. Zu Weihnachten und in den Raunächten können Tiere sprechen, sagt man. Gandalf, die Krähe, die Herlinde Stugger-Fröhlich aus Edling großzog, "sprach" auch während des Jahres mit ihr. "Gandalf hat mich jeden Tag durch Krähen begrüßt und während des Fütterns fleißig mit mir kommuniziert", erzählt die 69-Jährige. "Er war so klug."

Verletzter Flügel

Ende Juni fand sie den kleinen Krähenvogel im Garten ihres Gnadenhofes und benannte ihn nach dem Zauberer Gandalf aus "Herr der Ringe". „Gandalf dürfte beim Fliegenüben aus dem Nest gefallen sein und sich den rechten Flügel verletzt haben. Er saß im Gänserevier und seine Eltern waren ständig um ihn herum. Nachdem Stunden vergangen waren und die kleine Krähe noch immer im Garten saß, wusste ich, dass ich sie vor anderen Tieren in Sicherheit bringen und versorgen musste“, so Stugger-Fröhlich.

Dass die junge Krähe genau am Grundstück des Gnadenhofes landete, war wohl Fügung. Als ob sie gewusst hätte, dass sich die 69-Jährige liebevoll und leidenschaftlich um Tiere kümmert, die sonst keine Zukunft hätten.

Kräheneltern warfen Äste

Wie die Kräheneltern darauf reagierten, dass sie ihr Kind wegträgt, sei kaum zu glauben, erzählt sie. „Als ich mich Gandalf näherte, war das ein Geschrei, und sie bewarfen mich mit Ästen und Zäpfen von den Bäumen. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Der kleine Vogel wurde am Balkon in ein Katzenkörbchen mit Heu gesetzt. „Ich habe mich genau erkundigt, was eine Krähe frisst und habe Faschiertes, Haferflocken und Nüsse besorgt. Und Gandalf hat von Anfang an ganz brav gefressen. Zum Glück war der Flügel nicht gebrochen, sondern nur verstaucht, und nach einiger Zeit konnte er ihn wieder bewegen“, erzählt Herlinde Stugger-Fröhlich. Und wieder sorgten die Kräheneltern für großes Staunen während der Wochen der Heilung. „Sie haben ihr Kind jeden einzelnen Tag am Balkon besucht und mit ihm kommuniziert." Ob sie Gandalf auch gefüttert haben, das konnte sie nicht beobachten.

Gandalf blieb

Nach rund einem Monat nahm Herlinde Stugger-Fröhlich ihren kleinen Gast mit in den Garten und setzte ihn in einen Baum. „Er blieb dort sitzen und immer, wenn er mich gesehen hat, hat er gekräht. Ich habe in den folgenden Tagen versucht, ihm beim Fliegen zu helfen. Das konnte er allerdings nur von einer Anhöhe aus, aus dem Stand konnte er kaum auffliegen.“ Da Gandalf trotz seiner Freiheit am Gnadenhof blieb, wurde er anfangs zum Schlafen noch stets auf den Balkon getragen. Als es Hochsommer wurde, blieb er schließlich ständig im Freien. „Wenn ich am Morgen kam, hat er schon hinter Blumenkübeln oder am Gartenhausdach gewartet, hat geflattert, gekräht und darauf gewartet, dass ich ihn füttere. Er hat es genossen, gefüttert zu werden“, schmunzelt die Trofaiacherin, die Gandalf längst in ihr Herz geschlossen hatte. „Es war so entzückend, wenn er mich mit schief gelegtem Kopf aus seinen schwarzen Augen ansah. Es war immer mein Traum, eine Krähe großzuziehen, und er ging in Erfüllung.“

Der Tag, an dem er wegblieb



Mit der Zeit kamen die Eltern nicht mehr so oft, stattdessen fand Gandalf in einer Elster eine Freundin, die Gänse beschützten ihn vor den Katzen. Fünf Monate lang war die Krähe, vermutlich eine Saatkrähe, am Gnadenhof. Vor kurzem kam sie auf das Rufen von Herlinde Stugger-Fröhlich nicht mehr. „Es ist für mich ganz schlimm, dass Gandalf nicht mehr hier ist, ich trauere sehr um ihn. Er hat mit mir ja richtig ‚geredet‘, vor allem wenn ich ihn gefüttert habe“, sagt Stugger-Fröhlich. Sie befürchtet, dass ihn ein Raubtier erwischt hat, da er ja doch nicht perfekt fliegen konnte. Weil aber keine Federn oder sonstige Spuren eines Kampfes zu finden waren, hofft Stugger-Fröhlich doch auf eine erfreulichere Möglichkeit: „Es kann auch sein, dass er jetzt sein eigenes Leben lebt und vielleicht eines Tages doch wieder einmal bei mir vorbeischaut.“

Unterstützung für den Gnadenhof

Am Gnadenhof „Herzstern“ in Edling leben derzeit rund 30 Tiere, angefangen von Hühnern über Gänse, Katzen und Hunde bis hin zu Schafen, Ziegen, Schweinen und einem Pferd. Herlinde Stugger-Fröhlich betreibt den Gnadenhof privat und kommt alleine für die gesamten Kosten auf. Wer eine Patenschaft für ein Tier übernehmen, mit Futter, einer finanziellen Spende oder Mitarbeit am Hof unterstützen möchte, ist sehr willkommen und kann sich bei Herlinde Stugger-Fröhlich unter Tel.: 0676 3429297 melden.