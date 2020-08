Das Kupferschaubergwerk in Radmer ermöglicht eine spannende Zeitreise für die gesamte Familie.



RADMER. Bereits in der Bronzezeit, vor 3.000 Jahren, wurde in Radmer Kupfererz abgebaut. Von 1547 bis 1855 wurde in der Hinterradmer ein weitläufiger Kupferbergbau betrieben, der in seiner Hochblüte zu den vier bedeutendsten Bergbauen im Alpenraum zählte. In insgesamt 60 Abbauen waren bis zu 700 Bergleute mit der Gewinnung des Kupfererzes beschäftigt. In jahrelanger Handarbeit wurde dieser besondere Teil der Radmerer Bergbaugeschichte schließlich wieder aus dem Dornröschenschlaf geweckt, um den mittelalterlichen Kupferbergbau hautnah erlebbar zu machen.

Mühevolle Revitalisierung

So begannen im Jahr 1996 schließlich einige Bergbaubegeisterte aus Radmer den "Alten Paradeisstollen", der bereits um das Jahr 1800 stillgelegt worden war, zu revitalisieren. In unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden wurden bisher insgesamt zirka 3.000 Tonnen Gestein bewältigt, und das ohne Maschineneinsatz. Zusätzlich musste aus Sicherheitsgründen auch ein zweiter Tagausgang neu errichtet werden. Der historische Kupferbergbau mit einem weitläufiges Stollensystem bestehend aus Strecken, Schächten und Abbauen wurde so in seiner Ursprünglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Da verwundert es auch nicht, dass zahlreiche Besucher das Kupferschaubergwerk in Radmer als eines der schönsten Schaubergwerke Österreichs bezeichnen. Schließlich ist dort auch hautnah zu spüren, unter welch harten Bedingungen die Knappen seinerzeit ihr Brot verdienen mussten.

Der Geschichte auf der Spur

Für Interessierte steht in kleinen Gruppen zu jeweils acht Besuchern ein eigener Betreuer zur Verfügung. Ein sehr persönliches Bergwerkserlebnis ist daher garantiert. Als besonderes Highlight kann die Fahrt mit der kleinsten Stollenbahn Österreichs durch den handgeschlagenen Erbstollen bezeichnet werden. Diese Bahn wurde ursprünglich gebaut, um Material aus dem Berginneren transportieren zu können und sollte eigentlich wieder abgetragen werden. Schlussendlich wurde aber die Materialzugsgarnitur, die im Schauraum bestaunt werden kann, durch eine Personenzugsgarnitur ersetzt und befördert nun Besucher durch den 450 Jahre alten, handvorgetriebenen Paradeisstollen in das Schaubergwerk.

Kostbare Fundstücke

Im Anfahrtshaus, in dem sich der Schauraum befindet, gibt es außerdem zahlreiche kostbaren Objekte, die im Bergwerk gefunden wurden bzw. aus der näheren Umgebung stammen, zu sehen.

Dass der Besuch des Kupferschaubergwerkes Radmer zum Erlebnis für die ganze Familie wird, zeigen die vielen positiven Rückmeldungen. Das Fazit vieler Besucher beim Verlassen des Schaubergwerks: „Damit haben wir nicht gerechnet, wir kommen wieder."

Kontakt

Kupferschaubergwerk Radmer

Hasel 36, 8795 Radmer

Tel.Nr. Schaubergwerk: 03635/20030

Tel.Nr. Betriebsleiter Ludwig Gottsbacher: 0676/7106622

E-Mail: info@kupferschaubergwerk.at

Homepage: www.kupferschaubergwerk.at