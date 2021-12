Die Volksschule im Leobener Stadtteil Göß soll Ende 2026 geschlossen werden, dort soll ein Generationenzentrum entstehen.

LEOBEN. Für die Zusammenlegung der beiden Volksschulen in den Leobener Stadtteilen Göß und Leitendorf zu einem "Bildungszentrum Fröbelgasse" soll in der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember ein erster Schritt gesetzt werden. Der Haushaltsvoranschlag weist einen Budgetposten für dieses ehrgeizige Vorhaben auf, denn für Umbau- und Sanierungskosten am Schulstandort in der Fröbelgasse ist eine Gesamtinvestition von 16 Mio. Euro erforderlich.

Dieses Projekt wäre ein weiterer Modernisierungsschritt für die Infrastruktur der Leobener Pflichtschulen, für deren Erhaltung die Stadtgemeinde Leoben aufkommen muss. "Um allen Pflichtschulkindern in Leoben den Besuch eines modernen Bildungszentrums, das sämtlichen pädagogischen Anforderungen entspricht, zu ermöglichen, werden seit geraumer Zeit Schulen auf weniger Standorte im Stadtgebiet konzentriert. So wurden die Bildungszentren Pestalozzi und Innenstadt mit einer Investition von 31 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt", berichtet Bürgermeister Kurt Wallner.

Sinkende Schülerzahlen

Die Konzentration auf ein Bildungszentrum, das in Leitendorf bis zum Schuljahr 2026/27 entstehen soll, bewirkt die Schließung der Volksschule Göß. Mit aktuell fünf Volksschul-Standorten – die räumlich noch immer Platz für fast 2.500 Kinder bieten – entspreche die schulische Infrastruktur in Leoben den Schülerzahlen der 1950er-Jahre. Nachdem die Stadt im Zeitraum 1970 bis 2000 rund ein Drittel seiner Bevölkerung einbüßte und sich auch der Geburtenrückgang deutlich bemerkbar macht, schrumpfte die Zahl der Volksschüler auf rund 700 im Jahr 2020. In den Stadtteilen Leitendorf und Göß reduzierte sich die Anzahl der Volksschüler von rund 600 auf 226.

Hohe Sanierungskosten

Eine Analyse der beiden Schulgebäude, die zusammen Platz für 800 Kinder bieten, hat – laut einer Pressemeldung der Stadt Leoben – ergeben, dass die Sanierungs- und Umbaukosten für den Standort in der Fröbelgasse mit rund 16 Millionen Euro, jene in Göß mit 19 Millionen Euro zu Buche schlagen würden. Die Volksschule Leitendorf befinde sich zudem baulich in einem deutlich besseren Zustand. „Beide Standorte um 35 Mio. Euro – ohne unvorhersehbare Kostenüberschreitungen – zu sanieren und mit den aktuellen Schülerzahlen, die sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern werden, weiter zu betreiben, ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll“, so Bürgermeister Wallner.

Generationenzentrum in Göß

Am Standort der Volksschule Göß soll ein "Generationenzentrum" entstehen. Die bereits bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen sollen erweitert werden, angedacht ist ein Seniorenwohnhaus, ein Begegnungszentrum sowie ein Generationenpark. Für die Umsetzung dieser Idee will Bürgermeister Wallner mit einem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat die nötige Mehrheit finden.

Mehr zu diesem Thema:



Leoben: Volksschule Leitendorf soll Bildungszentrum Fröbelgasse werden

Stopp dem Zukunftsraub: ÖVP Leoben übt Kritik an geplanter Schulschließung

Advent in der Volkschule Leoben-Göß: Ein Wagenrad mit vielen Lichtern