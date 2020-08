Leoben: Verein VGE als "Ort des Respekts" nominiert

Der Verein zur Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft (VGE) aus Leoben könnte zum "Ort des Respekts 2020" werden.

LEOBEN. Gerade im heurigen Jahr hat Österreich noch etwas mehr als sonst beispiellosen gesellschaftlichen Zusammenhalt bewiesen. Der Verein "Respekt.net" hat es sich daher gemeinsam mit der Raiffeisen Bank International und dem Falter zum Ziel gesetzt, "Orte des Respekts" zu küren. Orte, an denen Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben getan haben und weiterhin tun – egal ob in einer Region, Gemeinde oder online. Auch der Leobener Verein zur Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft (VGE) rund um Obfrau Marion Read ist als einer dieser Orte des Respekts nominiert. Von 25. August bis 10. September kann online für das Projekt abgestimmt werden.

Über Orte des Respekts

"Orte des Respekts" zeichnet bereits zum 4. Mal nach 2014, 2016 und 2018 Menschen, Initiativen und Projekte mit Preisgeldern in der Höhe von insgesamt 7.000 Euro aus, die Respekt leben und das Zusammenleben in Österreich beständig positiv gestalten.

Die drei Siegerprojekte werden bis 10. September von einer Fachjury ausgewählt. Das Projekt mit den meisten Stimmen aus dem Online-Voting erhält den Publikumspreis. Am 18. September, dem offiziellen "Tag des Respekts" werden die Projekte bekannt gegeben, die als "Orte des Respekts" ein Preisgeld erhalten.