Im Zuge der 154. Wehrversammlung der Betriebsfeuerwehr (BTF) Voestalpine Stahl Donawitz GmbH wurde ein eindrucksvoller Leistungsbericht vorgelegt.

LEOBEN. Bei insgesamt 1.508 Tätigkeiten leisteten die 52 Kameraden der BTF voestalpine Stahl Donawitz GmbH im vergangenen Jahr 3.064 Einsatzstunden. Hochgerechnet bedeutet dies, dass die Florianijünger im vergangenen Berichtsjahr mehr als viermal pro Tag zu einer Tätigkeit ausrücken mussten.

In den meisten Fällen handelte es sich hierbei nicht um Brandeinsätze, deren Anzahl mit zwölf den Betrieb betreffend und 21 Hilfeleistungen bei externen Bränden relativ gering ausfällt. Der Großteil der Einsatztätigkeiten fiel im vergangenen Berichtsjahr auf Gassicherungsdienste und Rettungsfahrten, die BTF Donawitz ist auch Rettungsstation und führt Rettungsfahrten für kleinere Verletzungen im Betrieb durch.

Ziel: Kein einziger Brand im Betrieb

Auch die geringe Anzahl an Bränden im Betrieb ist dem Wirken der Kameraden zuzuschreiben, von denen im vorigen Berichtsjahr sehr viel Arbeit im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes investiert wurde. Das selbstgesteckte Ziel, in der Statistik eines Berichtsjahres keinen einzigen Brandeinsatz zu verzeichnen, wird auch in Zukunft akribisch weiterverfolgt.

Breiter Aufgabenbereich

Wie die Verantwortlichen der BTF Einblick gaben, erstreckt sich das Spektrum des Aufgabenbereichs einer Betriebsfeuerwehr auf ein weites Gebiet. Neben Brand-, Rettungs- oder Strahlenschutzeinsätzen dominieren auch Tätigkeiten im Bereich des Atemschutzes, Feuerlöscherüberprüfungen, Brandschutzbegehungen oder der Dienst in der Bereichsfunk- und Notrufzentrale „Florian“ Leoben den Alltag der Florianijünger der Betriebsfeuerwehr Voestalpine Donawitz.

Als Ehrengäste wohnten Gemeinderat BR d.F. Alfred Reinwald und die beiden Betriebsräte Franz Jantscher und Gerald Putzenbacher der Veranstaltung bei.

Würdigungen und Auszeichnungen

Im Rahmen der Wehrversammlung wurden folgende Personen für ihre Leistungen gewürdigt:

BEFÖRDERUNGEN

• OLM Hannes Antonitsch zum BM

• OLM Wolfgang Pirker zum BM

• OFM Andreas Hinterholzer zum BM

• LM Hannes Pirker zum OLM

• OFM Gregor Reiter zum OLM

• LM Mario Feicht zum OLM

• LM Franz Karpf zum OLM

• LM Franz Köberl zum OLM

• FM Clemens Butter zum LM

• FM Martin Maurer zum LM

• FM Marc Hödl zum LM

• FM Manuel Razloznik zum LM

• OLM Wolfgang Scheifinger zum HLM

• OLM Manfred Schmid zum HLM

• FM Martin Promebner zum HFM

• FM Daniel Achaz zum HFM

AUSZEICHNUNGEN

Verdienstzeichen des BFV Leoben in Bronze:

• BI Erich Strajhar

Verdienstzeichen des BFV Leoben in Silber:

• BI d.F. Markus Walenta

• BM Hannes Antonitsch

• BM Wolfgang Pirker

Ehrenzeichen für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit:

• HLM Johann Sattler

• HLM Manfred Schmid

• LM Walter Mayer

Ehrenzeichen für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit:

• HBM Franz Lempradl

Ehrenzeichen für 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit:

• HBM Wolfgang Köberl

• OBM Walter Fussi