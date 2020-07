KRAUBATH. Flotte Marschmusik am Kirchplatz leitete kürzlich die Generalversammlung des Musikvereins Kraubath ein, die coronabedingt erst nun stattfinden konnte.

Bezirksobmann Martin Rockenschaub führte im Zuge dessen die Neuwahl durch, bei der Obmann Gerhard Schwaiger wieder einstimmig gewählt wurde.

Seine Stellvertreter sind Andreas Schmid und Christian Mader.

Bestätigt in seiner Funktion als Kassier wurde auch Günter Gruber sowie alle weiteren Funktionäre.

Rückblick

Schwaiger hob in seinem Rückblick das 145 Jahr-Jubiläum hervor, welches 2019 am Sportplatz mit einem Bezirksmusikertreffen sowie mit der Vorstellung der neuen Uniform gefeiert wurde.

Kassier Günter Gruber bedankte sich bei allen Kraubathern, die tatkräftig mitwirkten, dass die neue Tracht finanziert werden konnte.

Für ihren selbstlosen Einsatz im Verein bedankte sich Kapellmeister Vinzenz Keimel bei den Musikerinnen und Musikern. Er unterstrich auch die Wertungen, bei denen der Musikverein immer mit ausgezeichneten Erfolgen abschnitt, nicht zuletzt durch den Einsatz von Stabführer Johann Gruber bei der Marschwertung 2018 in Niklasdorf.



Jugend

Jugendreferentin Katharina Hussauf berichtete, wie begeistert die Jugendlichen in der Jugendkapelle musizieren.

Zur Zeit sind rund 30 Jugendliche in Ausbildung, wobei aber schon mehrere Jungmusiker fixe Mitglieder im Verein sind.

Als Gäste konnte Obmann Gerhard Schwaiger Bürgermeister Erich Ofner sowie den Bezirksobmann des Blasmusikbezirksverbandes Leoben Martin Rockenschaub begrüßen.