AUVA-Obmann Mario Watz besuchte alle medizinischen Einrichtungen der AUVA, darunter auch das UKH Kalwang, in das kräftig investiert wird.

KALWANG. „Besonders in diesen schwierigen Zeiten, in denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mehr gefordert werden, freue ich mich, hier sein zu können. Dem gesamten Personal möchte ich erneut meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass sie Tag für Tag jene großartige Arbeit leisten, für welche die AUVA seit Jahrzehnten bekannt ist“, so Obmann Mario Watz.

Investitionen der AUVA

Nach dem Ambulanz-Um- und Zubau im Jahr 2017 mit einer Investition von 1,8 Millionen Euro investiert die AUVA neuerlich kräftig in die obersteirische Einrichtung, zwei Operationssäle am Standort Kalwang werden generalsaniert. Dafür werden ca. 1,2 Mio Euro investiert.

Vertiefte Zusammenarbeit

Durch die Gründung des UKH Steiermark mit den Standorten Graz und Kalwang kam es auch im Bereich der Anästhesie zu einer vertieften Zusammenarbeit. Unter anderem wurden Synergien im Rahmen der Gerätebeschaffung, der Patientenstromlenkung und Versorgung festgelegt.

Notarztdienst

Aktuell stehen auch vier Anästhesisten und drei Unfallchirurgen aus Kalwang im Notarztdienst für den Bezirk Leoben. Sieben Mal pro Monat versehen AUVA-Mitarbeiter aus Kalwang Dienst am Notarztstützpunkt in Leoben. Ab September versieht auch eine Mitarbeiterin der Kalwanger Anästhesie Notarztdienst am C17-Stützpunkt in St. Michael.