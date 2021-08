PCR-Tests: 72-Stunden-Zeitspanne gilt ab der Probenabnahme

„Das Ergebnis des PCR Tests wird 72 Stunden anerkannt“ ist irreführend, da das (negative) Ergebnis ab Zeitpunkt der Probenabnahme 72 Stunden gültig ist. Da der Transport der Proben nach Graz in ein geeignetes Labor und die dortige Auswertung aber einige Zeit in Anspruch nimmt, muss diese Zeitspanne von den 72 Stunden abgezogen werden. Dieser Umstand ist leider vielen Probanden nicht bewusst, teilt uns Mag. Rainald Mrak von der Apotheke "Zur Hütte" in Leoben-Donawitz mit.

Auswertung in Grazer Labors

Mrak: "Eine Kooperation mit dem Pharmagroßhandel“ gibt es vielleicht in Graz, wir Apotheker aus dem Bezirk Leoben (und ich nehme an auch aus anderen Bezirken) übernehmen den Transport auf eigene Kosten bzw. lassen die Proben entgeltlich von den zuständigen Labors abholen.

Ein Testergebnis binnen 8 bis 24 Stunden sei leider auch nur bei Apotheken in räumlicher Nähe zu Labors möglich. In Leoben werden die Proben gesammelt und am Abend nach Graz gebracht, dort am nächsten Tag ausgewertet. Das Ergebnis liegt frühestens um 14.30 Uhr des Tages nach Probenabnahme vor, bei notwendiger zweiter Testung erst um 19.30 Uhr. Das ergibt eine Zeitspanne von bis zu 36 Stunden.

