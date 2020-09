Die Leobenerin Sonja Wöhry ist Personenbetreuerin mit Leib und Seele. Nach einem persönlichen „Pflegeexperiment“ spricht sie Angehörigen pflegebedürftiger Menschen ihre Hochachtung aus.

LEOBEN. Wie ist es, 24 Stunden hindurch für einen geliebten, pflegebedürftigen Menschen zu sorgen? Tag und Nacht, Monat für Monat. Oft über Jahre hinweg. Sonja Wöhry, selbstständige Personenbetreuerin mit Berufsbild Pflegeassistenz, wollte diese Erfahrung für sich in kleinem Rahmen machen. 15 Tage lang übernahm sie die Rundum-Pflege eines 79-jährigen an Demenz leidenden Mannes. „Damit seine Frau einmal auf Erholung fahren konnte“, erklärt die 50-Jährige, die ihre Klienten normalerweise stundenweise betreut.

Wie sie diese Zeit erlebte und worauf sie nun aufmerksam machen möchte, ist, dass Angehörige von pflegebedürftigen Menschen für ihre enorme Leistung alle Hochachtung der Welt verdienen. „Dieses ständige Dasein für einen geliebten Menschen muss besser honoriert werden, ideel wie auch finanziell. Wer bedenkt, wie viel Pflegearbeit Angehörige auf diese Weise übernehmen?“, fragt sie, und sieht noch sehr viel Arbeit für die Zukunft, um auch den Pflegenden einen zumutbaren Alltag zu ermöglichen.

Grenze zwischen leben und vegetieren



„Für Angehörige ist es ganz wichtig, auch Zeit für sich selbst zu haben, sonst besteht die Gefahr der Überforderung. Sie müssen Energie auftanken können und das geht nur, indem man sie finanziell gut unterstützt, damit wenigstens stundenweise pflegende Personen für sie einspringen können“, sagt Wöhry. „Angehörige widmen einen großen Teil ihrer Lebenszeit dem zu pflegenden Menschen. Dazu gehört sehr viel Liebe. Die eigenen Bedürfnisse werden auf ein Minimum reduziert, sodass die Grenze zwischen leben und vegetieren oft hauchdünn ist. Das ist eine enorme emotionale Belastung“, weiß die Personenbetreuerin. Zumal es durch den pflegedürftigen Menschen nicht selten auch zu seelischen Verletzungen kommt. „Auch wenn man das auf keinen Fall zu Lasten des kranken Menschen legen kann, aber es dauert lange für den Angehörigen, bis man etwa rüde Bemerkungen oder ein Schubsen nicht mehr persönlich nimmt.“

Ziel: Erfahrungen als Buch

Während ihres „Experimentes“ schrieb sie täglich ihre Erfahrungen in einem Notizbuch nieder, aus dem nun ein Buch entstehen soll. Die Mitschrift verdeutlicht, wie wenig Zeit dem Pflegenden bleibt, wie unruhig manche Nächte, wie traurig oder lustig bestimmte Momente sind.

Später Einstieg

In den Pflegebereich eingestiegen ist die Mutter einer erwachsenen Tochter erst relativ spät. „Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau, habe auch in der Gastronomie gearbeitet und bemerkt, dass ich Menschen um mich brauche. Mit 43 Jahren habe ich mich zur Heimhilfe ausbilden lassen, anschließend die Ausbildung zur Pflegehelferin gemacht, danach die Praxisjahre in Pflegeheimen und im Krankenhaus absolviert und mich 2019 als Personenbetreuerin mit Berufsbild Pflegeassistenz selbstständig gemacht“, erzählt Sonja Wöhry, die demnächst die Diplomausbildung für Pflegefachassistenz beginnt.

Es zählen menschliche Aspekte

Sie ist überzeugt davon, dass es viel mehr dazu braucht, eine gute Pflegekraft zu sein, als nur Ausbildung. „Was zählt, sind die menschlichen Aspekte. Bei demenzkranken Personen etwa greifen Worte nicht mehr. Hier muss man auf der Gefühlsebene arbeiten, so etwas muss einem liegen, das muss von Herzen kommen, dann reagiert der zu pflegende Mensch auch positiv darauf.“

Das sei etwas, das von Pflegeeinrichtungen überdacht werden müsse: Dass es gerade für demente Personen ausgewähltes Personal mit viel Gefühl braucht, und nicht nur Schulung.

Lob und ein bisschen Schmäh

„Für demenzkranke Menschen sind Lob und Motivation das Wichtigste, und sie ein bisschen mit Schmäh zu nehmen. Es ist wie bei kleinen Kindern. Sie müssen aber vor allem mit Respekt und Menschlichkeit behandelt werden“, sagt Sonja Wöhry.

Das Schönste für sie sei, wenn ihr ein Mensch „den absolut ehrlichen Blick in seine Seele erlaubt, denn dann bekomme ich alles zurück, in reinster Form“.