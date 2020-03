ST. STEFAN. Einen Überblick über die vielen Tätigkeiten im vergangenen Jahr gab kürzlich der Blasmusikbezirksverband Leoben unter Bezirksobmann Martin Rockenschaub bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung in Kaisersberg bei St. Stefan.

Unter den besonderen Veranstaltungen fand sich die Konzertwertung in Niklasdorf, wie Bezirkskapellmeister Vinzenz Keimel hervorhob, ebenso das Bezirksmusikertreffen in Kraubath und der Vorbereitungslehrgang "Leistungsabzeichen Theorie" in der Volksschule Traboch, bei dem alle Teilnehmer die Prüfung erfolgreich abschließen konnten.

Bezirksjugendreferentin Sarah Ziegler zeigte sich begeistert über das rege Interesse am Bezirksjugendcamp in der Eisenerzer Ramsau, an dem rund 60 Jugendliche teilnahmen.

Erfreut zeigte sie sich auch darüber, dass sich über 70 Musikschüler in der Musikschule Trofaiach der praktischen Prüfung des Steirischen Blasmusikverbandes stellten.

Stabführerkurs

Bezirksstabführer Mario Krasser erwähnte den am 30. März beginnenden Stabführerkurs, wofür sich bereits neun Teilnehmer gemeldet haben.

Bezirksobmann Martin Rockenschaub erklärte, dass die Funktionärsschulung zum Thema "Jugend und Recht" sehr gut angenommen wurde. Aus diesem Grund bietet der Musikbezirk Leoben auch heuer wieder eine Schulung an.

Landesobmannstellvertreter Dominik Kainzinger-Webern sprach über das heurige Landesmusikfest, welches am 16. und 17. Mai anlässlich "70 Jahre Steirischer Blsasmusikverband" in der Grazer Stadthalle stattfinden wird.