Paketzusteller haben es derzeit besonders schwer. Achten Sie bitte auf die richtige Adressierung Ihres Paketes.

In der Coronakrise haben immer mehr Konsumenten von Online-Shopping Gebrauch gemacht, die Konsequenzen haben die Paketzusteller zu tragen. Unzählige Sendungen sind liegengeblieben, die Zusteller sind am Limit. Was Sie als Absender oder Empfänger eines Paketes tun können, damit Ihr Paket das richtige Ziel findet, sagt uns ein Experte der Österreichischen Post AG, der allerdings nicht namentlich genannt werden will.

Mitunter werden die Paketzusteller der Post oder Zustellfirmen auf "Expedition" geschickt, bei fehlerhaften oder unvollständigen Adressen ist der Empfänger nur in detektivischer Arbeit zu finden. Aber diese Zeit hat der Zusteller nicht, denn an die 150 bis 200 Pakete hat er durchschnittlich an einem Tag auszuliefern. "Den Postler, der seit Jahren im gleichen Gebiet zustellt und nahezu alle Menschen dort und ihre Gepflogenheiten kennt, gibt es kaum mehr. Häufig werden die Rayons gewechselt, vielfach wird das Geschäft an Dienstleisterfirmen ausgelagert", sagt unser Informant.

Tipps für den Absender

Als Absender eines Paketes sollten Sie diese Punkte beachten:

• Links oben sollte die Absenderadresse hingeschrieben werden.

• Rechts unten findet sich die Adresse für den Empfänger.

• Neben dem Vor- und Nachnamen zusätzlich die Straße und Postleitzahl samt Ort.

• Bei Sendungen an Firmen unbedingt die Person oder Abteilung anführen, für die das Paket bestimmt ist.

• Leserlich, am besten in Druckschrift schreiben.

• Werden alte Pakete wiederverwendet (oder wird ein Paket zurückgesandt), sollten alle alten Etiketten und Barcodes entfernt werden, bevor man das Paket beschriftet.

• Adressetiketten müssen komplett auf der Paketoberfläche kleben.

• Mit Klebestreifen befestigte Etiketten können sich ablösen, daher am besten direkt auf das Paket schreiben.

Tipps für den Empfänger

Gehen wir davon aus, das Paket ist richtig beschriftet und wurde von der Post oder Zustellerfirma mit dem Barcode versehen und landet im Zustellfahrzeug. Dicht aufeinandergestapelt und mit hunderten Paketen. Da ist es auch wichtig, dass es zuvor – vor allem bei zerbrechlichen Inhalten – gut verpackt wurde. Verwenden Sie nicht zu große Schachteln, denn Pakete mit viel Luftraum können leicht zusammengedrückt werden.

Jetzt steht der Zusteller vor Ihrer Haustüre. Da ist es wichtig, dass Ihr Name auf dem Klingelschild steht und die Klingel auch funktioniert. Die sollten Sie auch hören können, wenn Sie sich im Garten aufhalten. Ein Zettel "Bin im Garten" hilft oft nicht, denn der Zusteller hat keine Zeit, um Sie zu suchen.

Wenn Sie ein Paket erwarten, sperren Sie Ihren Hund weg. Denn der Paketzusteller muss das Grundstück nicht betreten, wenn ein Hund frei herumläuft. Die Geschichten, dass der Postler für diese Fälle in Leckerli bei sich hat, stammen aus dem Reich des Märchens.

Erwarten Sie eine Nachnahmesendung, empfiehlt es sich, das Geld genau abgezählt bereitzuhalten, der Zusteller verfügt nur über beschränktes Wechselgeld.

Ein Fall aus der Praxis

Einige Wohnhäuser im Siedlungsgebiet "Am Lerchenfeld" sind in Zeilen mit mehreren Hauseingängen gegliedert. Bei der unvollständigen Adresse "Hans Huber, Am Lerchenfeld Zeile F" wird Sie der Zusteller nur schwer finden, denn es fehlt die Hausnummer. Korrekt ist "Hans Huber, Am Lerchenfeld Zeile F3/6" mit Haus- und Türnummer.

Kundenservice

Sollten Sie ein Paket nicht erhalten haben, wenden Sie sich mit Angabe der Paketnummer an diese Stellen:

Post Tel.Nr. 0800010100

DPD Tel.Nr. 050373400

GLS Tel.Nr. 0598763000

UPS Tel.Nr. 01599142030