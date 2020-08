ST. PETER-FRST. Seit 19. Juli wird Tigerkater Rambo von seinen Besitzern schmerzlich vermisst. Zuletzt gesehen wurde er in seinem Zuhause in der Hessenbergstraße in St. Peter-Freienstein. Rambo ist drei Jahre alt, kräftig, verschmust und "redet" viel. Zu erkennen ist er an der weißen Färbung unter der Nase und am Kinn. Bei Hinweisen wenden Sie sich an die Besitzer unter der Telefonnummer 0676/5462327.