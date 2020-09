ST. PETER-FRST. Seit 1. August wird Katze Amylee von ihrem Besitzer schmerzlich vermisst. Zuhause ist Amylee in der Ringgasse in St. Peter-Freienstein. Angeblich wurde die Katze am Grund der Voestalpine gesichtet. Amylee ist eine eher zarte Katze, sehr zutraulich und miaut gerne. Zu erkennen ist sie an einem braunen Fleck neben der Nase und weißen Pfoten. Wenn Sie Informationen zum Aufenthaltsort von Amylee haben, kontaktieren Sie bitte den Besitzer unter der Telefonnummer: 0681/10342250.